সুদের হার ৩০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ করলো জাপান
জাপানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (বিওজে) সুদের হার বাড়িয়ে ৩০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়েছে। ব্যাংকটি জানিয়েছে, অর্থনীতিতে ধীরে ধীরে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও সুদ বাড়তে পারে।
একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে প্রধান নীতিগত সুদের হার ০.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ০.৭৫ শতাংশ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত আসে এমন এক সময়ে, যখন সরকারি তথ্য অনুযায়ী নভেম্বরে জাপানের মূল মূল্যস্ফীতি ৩ শতাংশে স্থির ছিল, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ২ শতাংশ লক্ষ্যের অনেক ওপরে।
ঘোষণার পর ডলারের বিপরীতে ইয়েনের মান সামান্য কমে যায়। নতুন এই হার ১৯৯৫ সালের পর সর্বোচ্চ।
ব্যাংক অব জাপান এক বিবৃতিতে জানায়, জাপানের অর্থনীতি মাঝারি হারে পুনরুদ্ধার হচ্ছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও বাণিজ্য নীতির প্রভাব নিয়ে কিছু অনিশ্চয়তা আছে, তবে সেই অনিশ্চয়তা আগের তুলনায় কমেছে।
ব্যাংকটি আরও জানায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও মূল্যস্ফীতি উন্নতির ধারায় থাকলে তারা ধাপে ধাপে সুদের হার বাড়াবে।
অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাশিত হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বক্তব্য ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ভবিষ্যতে সুদ আরও বাড়তে পারে।
এদিকে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে জাপানের সরকারি বন্ডের সুদের হার বেড়েছে এবং ইয়েন দুর্বল হয়েছে। শুক্রবার ১০ বছর মেয়াদি সরকারি বন্ডের সুদ বেড়ে ২.০১ শতাংশে দাঁড়ায়, যা ১৯৯৯ সালের পর সর্বোচ্চ।
নভেম্বর মাসে চালের দাম আগের বছরের তুলনায় ৩৭ শতাংশ বেড়েছে। অতিরিক্ত গরম আবহাওয়া, সরবরাহ সংকট এবং ভূমিকম্প সতর্কতার পর আতঙ্কজনিত কেনাকাটাকে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি জানিয়েছেন, মুদ্রানীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হবে।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম