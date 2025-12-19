  2. আন্তর্জাতিক

শ্রীলঙ্কায় বন্য হাতিকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে ৩ জন গ্রেফতার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৭ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
শ্রীলঙ্কায় একটি হাতির পাল। ছবি: এএফপি (ফাইল)

শ্রীলঙ্কায় একটি বন্য হাতিকে জ্বলন্ত মশাল দিয়ে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দেশটির উত্তরাঞ্চলের একটি গ্রামে এই ঘটনাটি ঘটে।

ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে প্রাণী অধিকারকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়।

গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় হাতিটিকে পশু চিকিৎসকরা চিকিৎসা দিলেও মঙ্গলবার এটির মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃত তিনজনের বয়স ৪২ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে।

স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, হাতিটির শরীরে গুরুতর পোড়ার ক্ষত ছিল এবং পায়ে গুলির আঘাতও পাওয়া যায়।

ঘটনার পর দোষীদের শাস্তি ও ভবিষ্যতে এ ধরনের নিষ্ঠুরতা বন্ধের দাবিতে একটি অনলাইন পিটিশন চালু করা হয়েছে, যেখানে এরই মধ্যে শতাধিক মানুষ সই করেছেন।

শ্রীলঙ্কায় হাতিকে পবিত্র প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দেশটিতে হাতি হত্যা একটি গুরুতর অপরাধ, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

তবে মানুষ ও হাতির সংঘর্ষ দিন দিন বাড়ছে। চলতি বছরে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০০ হাতির মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে। একই সময়ে হাতির হামলায় শতাধিক মানুষেরও প্রাণ গেছে।

সূত্র: বিবিসি

এমএসএম

