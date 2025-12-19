  2. আন্তর্জাতিক

ভেনেজুয়েলা উপকূলে আবারও মার্কিন বিমান হামলা, নিহত ৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০৩ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রশান্ত মহাসাগরের জাহাজে মার্কিন বিমান/ ছবি : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

মাদক বিরোধী অভিযানের নামে ভেনেজুয়েলার উপকূলবর্তী পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে মাছ ধরার নৌকায় আবারও বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এতে পাঁচ জন নিহত হয়েছে। আন্তর্জাতিক জলসীমায় এ হামলা চালানো হয়েছে বলে শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এর আগে বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) আন্তর্জাতিক জলসীমায় চালানো বিমান হামলায় আরও ৪ জন নিহত হয়েছিল। লাতিন আমেরিকা অঞ্চলে পরিচালিত সামরিক অভিযান সাউদার্ন স্পিয়ার এর নেতৃত্বদানকারী মার্কিন সাউদার্ন কমান্ড এ তথ্য জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হামলায় চারজন মাদক-সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। তবে ধ্বংস হওয়া জাহাজটি মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি সাউদার্ন কমান্ড।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে একটি দ্রুতগতির নৌযান ধ্বংস হতে দেখা যায়। সাউথকম দাবি করেছে, জাহাজটি পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের একটি পরিচিত মাদক পাচার রুট দিয়ে চলাচল করছিল এবং মাদক পাচার কার্যক্রমে যুক্ত ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের নির্দেশে এসব হামলা পরিচালিত হচ্ছে। গত সেপ্টেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে ২৬টি জাহাজে মার্কিন হামলায় নিহতের সংখ্যা ১০৪ জনে পৌঁছেছে।

আন্তর্জাতিক আইনি বিশেষজ্ঞরা এসব হামলাকে আন্তর্জাতিক জলসীমায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের একটি ধারাবাহিক অভিযান হিসেবে আখ্যা দিলেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এসব পদক্ষেপকে যুক্তরাষ্ট্রে মাদক প্রবাহ ঠেকানোর জন্য প্রয়োজনীয় বলে দাবি করেছেন। বিশেষ করে ভেনেজুয়েলাভিত্তিক মাদক কার্টেলগুলোকে তিনি এর জন্য দায়ী করেছেন।

সূত্র : আল-জাজিরা

