বেলুচিস্তানে ৩ সপ্তাহের জন্য ইন্টারনেট বন্ধ করলো পাকিস্তান সরকার
পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে দেশটির সরকার। শুক্রবার (৮ আগস্ট) কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগামী অন্তত ৩ সপ্তাহ স্থগিত থাকবে এই পরিষেবা, তারপর পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার। নিরাপত্তাজনিত কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানায় তারা।
পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডন বলছে, বেলুচিস্তান সরকারের মুখপাত্র শাহিদ রিন্দও এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বেলুচিস্তান প্রদেশে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকবে।
এর আগে বেলুচিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বুধবার একটি নোটিশ কেন্দ্রে পাঠানো হয়। তাতে বলা হয়, এই এলাকায় যাতে তাৎক্ষণিকভাবে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ইন্টারনেট বন্ধ রাখার কথা উল্লেখ করা হয় তাতে। কারণ হিসেবে জানানো হয়, এখানে পরিস্থিতি ভালো নয়, বিপর্যয় শুরু হয়েছে।
জানা গেছে, বেলুচিস্তানে অস্থিরতা বাড়ছেই। পরিসংখ্যান বলছে, গত ফেব্রুয়ারিতে পুরো পাকিস্তানে যে কয়টি সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে, তার ৬২ শতাংশই বেলুচিস্তানে। এর মধ্যেই বুধবার (৫ আগস্ট) বেলুচিস্তানে সেনাবাহিনীর একটি গাড়িতে হামলা চালান বিদ্রোহীরা। এতে সেনাবাহিনীর একজন মেজরসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় পাল্টা অভিযানে নিহত হয়েছে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর চার সদস্য।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, পাকিস্তানের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য বেলুচিস্তান ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকে দেশটির বৃহত্তম রাজ্য বা প্রদেশ। এটি পাকিস্তানের সবচেয়ে জনবিরল, সল্পোন্নত ও দারিদ্র্যপীড়িত রাজ্য। পুরো পাকিস্তানের জনগণ যেখানে ২৪ কোটি, সেখানে ৩ লাখ ৪৭ হাজার ১৯০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের বেলুচিস্তানের জনসংখ্যা মাত্র দেড় কোটি।
১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে বেলুচিস্তানে, যাকে বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে আখ্যায়িত করেছে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও সামরিক বাহিনী। পাকিস্তানের এই রাজ্যে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সঙ্গে নিয়মিতই সংঘাত হয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের।
বেলুচিস্তান খনিজ সম্পদে বেশ সমৃদ্ধ। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও দেশটির মিত্র চীন যৌথভাবে এই সম্পদ উত্তোলন করে। তবে বেলুচ স্বাধীনতাকামীদের অভিযোগ, বেলুচিস্তানের এই সম্পদ লুট করছে ইসলামাবাদ ও বেইজিং। কারণ এই রাজ্য থেকে ব্যাপক আয় হলেও, এখানকার উন্নয়নে মনোযোগ নেই কেন্দ্রীয় সরকারের।
সূত্র: ডন
এসএএইচ