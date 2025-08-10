  2. আন্তর্জাতিক

দোকান থেকে ৭ হাজার ডলারের লাবুবু পুতুল চুরি, তদন্তে পুলিশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪৬ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
একটি লাবুবু পুতুলের দোকান। ছবি: এএফপি (ফাইল)

যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের লা পুয়েন্টেতে একটি খেলনার দোকান থেকে প্রায় ৭ হাজার ডলারের মূল্যের লাবুবু পুতুল চুরি করেছে মুখোশ পরা একদল চোর। গত বুধবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে এলএ কাউন্টি শেরিফ বিভাগ।

পুলিশ জানায়, চোররা একটি চুরি করা টয়োটা টাকোমা গাড়ি ব্যবহার করে দোকানে হানা দেয়। পরবর্তীতে গাড়িটি উদ্ধার করা সম্ভব হলেও চোরদের সম্পর্কে এখনো বিস্তারিত কোনো তথ্য জানানো হয়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

হংকংয়ে জন্ম নেওয়া শিল্পী ক্যাসিং লুংয়ের ডিজাইন করা লাবুবু পুতুল গত এক দশকে সংগ্রহযোগ্য খেলনা হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই ‘দাঁতালো দানব’ আকৃতির পুতুল বিশেষ করে তরুণ সংগ্রাহকদের মধ্যে ব্যাপক চাহিদা তৈরি করেছে।

ঘটনার পর খেলনা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান অন স্টপ সেল তাদের ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে জানায়, চোরেরা পুরো দোকানের মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে এবং ভেতরে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছে। তারা দোকানের সিসিটিভি ফুটেজও প্রকাশ করেছে। যেখানে মুখ ঢাকা একদল ব্যক্তিকে হুডি পরে দোকানে ঢুকে জিনিসপত্র এলোমেলো করে এবং বাক্স ভর্তি করে নিয়ে যেতে দেখা যায়।

দোকান কর্তৃপক্ষ জানায়, আমরা এখনও হতভম্ব এবং জনগণকে চোরদের শনাক্ত করতে সহায়তা করার আহ্বান জানিয়েছে।

সূত্র: এপি

এমএসএম

