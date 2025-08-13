  2. আন্তর্জাতিক

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত আরও ৭৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩১ এএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত আরও ৭৩
ছবি: এএফপি (ফাইল)

গাজায় গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় অন্তত ৭৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দুজন ইসরায়েলের অবরোধজনিত দুর্ভিক্ষে মারা গেছেন।

তাছাড়া ১৯ জন নিহত হয়েছেন খাদ্য সহায়তা নিতে গিয়ে। একইসঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও কানাডাসহ ২৬টি দেশ গাজায় চলমান ‘অকল্পনীয় মাত্রার’ ভোগান্তি ও দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে এ সংকট থামাতে ও দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

উত্তর গাজার জিকিম ক্রসিং এলাকায় খাদ্য সহায়তার জন্য অপেক্ষমাণ মানুষের ওপর হামলার ঘটনায় বেঁচে যাওয়া কয়েকজন ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন।

সায়্যিদ নামের এক ব্যক্তি বলেন, চারপাশে গুলি চলছিল, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমাদের সামনেই মানুষ মারা যাচ্ছিল কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারিনি।

অন্য এক প্রত্যক্ষদর্শী মোহাম্মদ আবু নাহাল জানান, তিনি হামলার সময় পেটে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছিলেন—চারপাশে গুলি চলছিল। আমি শুধু আমার বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য এসেছিলাম। খাবার-পানি থাকলে আসতাম না।

তিনি বিশ্বকে আহ্বান জানান, যুদ্ধ বন্ধ করে গাজার মানুষের দুর্ভোগ শেষ করতে।

গাজায় খাদ্য সহায়তা নিতে গিয়ে নিহতের মোট সংখ্যা দাঁড়ালো এক হাজার ৮৩৮ জনে। তাছাড়া যুদ্ধ শুরুর পর থেকে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২৭-এ, যার মধ্যে ১০০-রও বেশি শিশু।

সূত্র: আল-জাজিরা

এমএসএম

