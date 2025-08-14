ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
ফের ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বৃহস্পতিবার জানিয়েছে যে, তারা ইয়েমেন থেকে ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে। হুথি বিদ্রোহীরা নিয়মিতভাবে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা বলছে যে, গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় এসব হামলা চালানো হচ্ছে।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী টেলিগ্রামে বিমান বাহিনীর কথা উল্লেখ করে বলেছে, কিছুক্ষণ আগে, ইয়েমেন থেকে ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েলি বিমান বাহিনী প্রতিহত করেছে।
ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা তাদের ফিলিস্তিনি মিত্র হামাস এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে গাজায় আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে বারবার ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা চালিয়ে আসছে।
এর আগে ইসরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ চার স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। এক বিবৃতিতে হুথিরা জানিয়েছে যে, তারা হাইফা, নেগেভ, উম্মে আল-রাশরাশ এবং বেয়ারশেবাতে ইসরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা লক্ষ্য করে চারটি ড্রোন হামলা চালিয়েছে।
হুথির সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এসব হামলা চালানো হয়েছে। এসব হামলা সফলভাবে লক্ষ্য অর্জন করেছে।
গোষ্ঠীটি ইসরায়েলের আক্রমণ শেষ না হওয়া এবং গাজার ওপর থেকে অবরোধ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের অভিযান চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
টিটিএন