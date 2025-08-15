  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৫ আগস্ট ২০২৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৪ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

বিচার ও সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হলে পুরোনো সমস্যা ফিরবে: সিএনএ টিভিকে অধ্যাপক ইউনূস

গণ-অভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডের বিচার ও সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হলে বাংলাদেশে আবার পুরোনো সমস্যাগুলো ফিরে আসবে। গত বুধবার মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে সিঙ্গাপুরভিত্তিক চ্যানেলনিউজএশিয়া (সিএনএ) টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এ কথা বলেছেন।

পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইল সহ্য করবে না ভারত: স্বাধীনতা দিবসে মোদী

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) স্বাধীনতা দিবসের সকালে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে মোদী বলেন, ভারতের পানি শত্রুর জমি সেচে ব্যবহার হয়েছে। অথচ আমার ভূমি শুকনা থেকেছে। এখন ভারত ও ভারতীয় কৃষকরা নিজেদের প্রাপ্য পানির অধিকার পাবে। কৃষক ও দেশের কল্যাণে আমরা সিন্ধু পানি চুক্তিতে আর সম্মত নই।

স্বাধীনতা দিবসের সকালে পশ্চিমবঙ্গে সড়কে ঝরলো ১০ প্রাণ

৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হচ্ছে ভারতজুড়ে। আর এই স্বাধীনতা দিবসের সকালেই পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো ১০ জনের। আহত অন্তত ৩৫ জন। সকলকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতা দিবসে ১০৩ মিনিটের ভাষণ দিয়ে রেকর্ড গড়লেন মোদী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাধীনতা দিবসে ভারতের ইতিহাসে দীর্ঘতম বক্তৃতা প্রদান করেছেন। লালকেল্লার প্রাচীর থেকে তিনি টানা ১ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট (মোট ১০৩ মিনিট) জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ৩৪ মিনিটে শুরু হওয়া এই ভাষণ শেষ হয় সকাল ৯টা ১৭ মিনিটে। এর মাধ্যমে মোদী তার আগের বছরের রেকর্ডও ভেঙে দেন, যখন তিনি ৯৮ মিনিট (১ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট) বক্তব্য রেখেছিলেন।

আলাস্কা কেনা যুক্তরাষ্ট্রের ভুল ছিল নাকি ইতিহাসের সেরা চুক্তি?

সামুদ্রিক ভোঁদড়ের প্রায় বিলুপ্তি এবং ক্রিমিয়ান যুদ্ধের (১৮৫৩ - ৫৬) রাজনৈতিক প্রভাবে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আলাস্কা বিক্রি করতে রাজি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম সিওয়ার্ড জমি কেনার আলোচনা চালান এবং রাশিয়ানদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পন্ন করেন। অনেক বিরোধিতার পর যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সিওয়ার্ডের সাত দশমিক দুই মিলিয়ন ডলার বা ৭২ লাখ আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব অনুমোদন করে।

নরওয়ের অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনালাপে শান্তিতে নোবেল চেয়েছেন ট্রাম্প

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) নরওয়েজিয়ান পত্রিকা ডাগেনস নায়েরিংস্লিভ একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়, ইসরায়েল, পাকিস্তান ও কম্বোডিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশ শান্তি চুক্তি বা যুদ্ধবিরতি মধ্যস্থতার কারণে ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে। চারজন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই নরওয়েজিয়ান সম্মান অর্জন করায় ট্রাম্পও মনে করেন, তিনি এই পুরস্কারের যোগ্য। তাছাড়া ট্রাম্প এর আগেও স্টলেনবার্গের সঙ্গে নোবেল শান্তি পুরস্কার নিয়ে কথা বলেছেন।

ধসে পড়লো মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিস্থলের ভেতরের ভবন, নিহত ৫

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিস্থলের ভেতরে অবস্থিত একটি ভবন ধসে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া এ দুর্ঘটনায় বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে অন্তত ১২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

ট্রাম্প-পুতিনের বৈঠক নিয়ে আশাবাদী নন ইউক্রেনীয়রা

ইউক্রেনের যুব দাতব্য সংস্থার প্রধান তেতিয়ানা লোপুশানস্কা গির্জার বাইরে তহবিল সংগ্রহের জন্য মিষ্টি বিক্রি করছিলেন। তিনি বলেন, এই আলোচনায় আমাদের আমন্ত্রণই জানানো হয়নি। এ থেকেই বোঝা যায়, আমাদের জন্য এর ফল ভালো কিছু হবে না। তিনি আরও যোগ করেন, মিত্রদের সমর্থন অবশ্যই জরুরি, কিন্তু শুধু ট্রাম্পের ওপর নির্ভর করে আমরা আমাদের জন্য কোনো চুক্তি আশা করতে পারি না।

পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে ইউক্রেনের হয়ে মধ্যস্ততা করবো না: ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে শুক্রবারের (১৫ আগস্টের) বৈঠকে ইউক্রেনের পক্ষ নিয়ে কোনো মধ্যস্ততা করবেন না। বরং কিয়েভ নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে, তারা রাশিয়ার সঙ্গে ভূখণ্ড বিনিময়ে রাজি হবে কি না।

আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখলের ৪ বছর

আফগানিস্তানের তালেবান সরকার শুক্রবার (১৫ আগস্ট) তাদের ক্ষমতা দখলের চতুর্থ বর্ষপূর্তি উদযাপন করেছে। এবারের আয়োজনকে ঘিরে তাদের মনোবল আরও বেড়েছে। কারণ সম্প্রতি রাশিয়া প্রথম দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে তালেবান প্রশাসনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তালেবান আশা করছে, অন্যান্য দেশও এই পথে হাঁটবে।

এসএএইচ/এএসএম

