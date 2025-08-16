কলকাতায় দুর্গাপূজার তোড়জোর

কলকাতায় দুর্গাপূজার তোড়জোর
উৎসব ছাড়া বাঙালির মন ভরে না সে ঈদ হোক কিংবা দুর্গাপূজা। সবকিছুতেই বাঙালির একটা আলাদা উন্মাদনা কাজ করে। আর দুর্গাপূজার আগমনের দিন গোনা শুরু করাও তাই উৎসবেরই সূচনা বলা যায়। দুর্গাপূজার ঢাকে কাঠি পড়তে বাকি আর মাত্র হাতে গোনা কয়েক দিন। এর মধ্যেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ এই উৎসবের তোড়জোর।
দুর্গাপূজার আগেই খুঁটি পূজা সারল দক্ষিণ কলকাতার নবীন সংঘ। আর খুঁটি পূজার মাধ্যমেই দুর্গাপূজার ঢাকে কাঠি পড়ে। এদিন পূজা করতে না পারলে পরের অন্য শুভ দিনগুলোকে বেছে নিতে হয়।
বেশ কয়েক বছর ধরে জাঁকজমক করে খুঁটি পূজা পালন করছে কলকাতার নবীন সংঘের সদস্যরা। তবে এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানান ঐতিহ্য-কাহিনি।
সব ঠিক থাকলে মহালয়ার আগের দিন দক্ষিণ কলকাতার নবীন সংঘ ক্লাবের মণ্ডপ খুলে যাবে সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য।
তবে অধিকাংশ পূজামণ্ডপ এখনো প্রস্তুতি সেরে উঠতে পারেনি। কোথাও পূজার প্যান্ডেলের ৯০ শতাংশ কাজ হয়নি। আবার কোথাও প্রতিমায় রঙের প্রলেপ পড়েনি। কেউ আবার কাপড় টাঙিয়ে খুঁটি পূজার ব্যবস্থা করছে। তবে তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম কলকাতার নবীন সংঘ।
কলকাতার নবীন সংঘ ক্লাবের অসীম বলেন, এদিনে আমরা মূলত তিনটি অনুষ্ঠান পালন করি যেখানে অন্যতম আমাদের স্বাধীনতা দিবসের সঙ্গে খুঁটি পূজা এবং দুর্গা মণ্ডপের কাজ সম্পূর্ণ করা। আমাদের পূর্বসূরি যারা ছিলেন তাদের মাধ্যমে এই দুর্গা মণ্ডপটা আমরা পেয়েছি সেই মণ্ডপটি রক্ষা করতে চাই এবং পূর্বসূরিদের স্মরণ করতে চাই।
তিনি আরও বলেন, বিশ্বায়নের যুগে এক শতাংশ মানুষ হচ্ছে পুঁজির পাহাড়ে। যাকে আমরা মডেল হিসেবে দেখি আমেরিকা থেকে শুরু করি আমরা। সেখান থেকে যদি শুরু করি একদম আফ্রিকা পর্যন্ত গরিব মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। সম্পদের যে সমবণ্টন হচ্ছে না। এজন্য সাধারণ মানুষকে রাজনীতি করতে হবে তা নয়। এটা বলা উচিত ভারতে আমার অধিকার আছে।
