রাশিয়ায় গানপাউডার কারখানায় বিস্ফোরণ, নিহত ১১

রাশিয়ায় গানপাউডার কারখানায় বিস্ফোরণ, নিহত ১১
রাশিয়ার মস্কোর বাইরে রিয়াজান অঞ্চলের একটি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ১১ জন নিহত এবং কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছেন বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
শনিবার (১৬ আগস্ট) রুশ জরুরি ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, দুর্ঘটনায় ১১ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং প্রায় ১৩০ জন আহত হয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে ধ্বংসস্তূপ ও কারখানার ভবনের ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির চিত্র দেখা গেছে।
গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, বিস্ফোরণটি ঘটেছে একটি গানপাউডার ও গোলাবারুদ কারখানায়। উল্লেখযোগ্য যে, ২০২১ সালে একই কারখানায় বিস্ফোরণে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছিল।
রিয়াজান অঞ্চলের স্থানীয় প্রশাসন এক দিনের শোক ঘোষণা করেছে। আঞ্চলিক গভর্নর পাভেল মালকভ টেলিগ্রামে জানিয়েছেন, পুরো অঞ্চলে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে।
রাশিয়ায় এ ধরনের মারাত্মক শিল্প দুর্ঘটনা নতুন নয়, প্রায়ই দেশটিতে প্রাণঘাতী কারখানা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে থাকে।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম