সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৬ আগস্ট ২০২৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:০৭ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

কর্মীদের ধর্মঘটে এয়ার কানাডার শত শত ফ্লাইট বাতিল

ক্যাবিন ক্রুদের ধর্মঘট শুরু হওয়ায় এয়ার কানাডা সব ফ্লাইট স্থগিত করেছে। এতে দৈনিক প্রায় এক লাখ ৩০ হাজার যাত্রীর ভ্রমণ পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে বলে জানিয়েছে এয়ারলাইনটি।

গাজার বাসিন্দাদের দক্ষিণ সুদানে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা ইসরায়েলের

যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার ফিলিস্তিনিদের আফ্রিকার অশান্ত দেশ দক্ষিণ সুদানে পুনর্বাসনের বিষয়ে আলোচনা করছে ইসরায়েল ও দক্ষিণ সুদান। সংবাদমাধ্যম রয়টার্সকে তিনটি সূত্র এমন তথ্য জানিয়েছে। তবে এই প্রস্তাব দ্রুতই প্রত্যাখ্যান করেছে ফিলিস্তিনি নেতৃত্ব।

পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যা: দাফনের মতো লোকও নেই এক গ্রামে

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বেশন্ত্রি গ্রামে আকস্মিক বন্যার খবর পেয়ে মসজিদের স্থানীয় ইমাম মওলানা আব্দুল সামাদ অন্য গ্রামবাসীর মতো তার পরিবারকেও দ্রুত বাড়ি খালি করার নির্দেশ দেন।

বোমারু বিমান দিয়ে ট্রাম্প কি পুতিনের কাছে শক্তি প্রদর্শন করলেন?

আলাস্কায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠকের সময় যুক্তরাষ্ট্র তাদের সামরিক শক্তির প্রদর্শন করেছে। এদিন বি-২ স্পিরিট স্টেলথ বোমারু বিমানসহ কয়েকটি যুদ্ধবিমান প্রদর্শন করা হয়।

ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ওয়াশিংটন যাচ্ছেন জেলেনস্কি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সোমবার (১৭ আগস্ট) ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন। এর আগে আলাস্কায় যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্টদের বৈঠকে ইউক্রেন ইস্যুতে কোনো চুক্তি হয়নি।

রোহিঙ্গা সংকটে মালয়েশিয়ার প্রভাব কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ

রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সমর্থন পেতে মালয়েশিয়ার প্রভাব, বিশেষ করে দেশটির আসিয়ান সভাপতির ভূমিকা কাজে লাগাতে চাইছে বাংলাদেশ।

রাশিয়ায় গানপাউডার কারখানায় বিস্ফোরণ, নিহত ১১

রাশিয়ার মস্কোর বাইরে রিয়াজান অঞ্চলের একটি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ১১ জন নিহত এবং কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছেন বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক, কিছুটা স্বস্তিতে ইউক্রেন

যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যের অ্যাঙ্কোরেজ শহরের একটি সামরিক ঘাঁটিতে শুক্রবার প্রায় তিন ঘণ্টা দীর্ঘ বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই বৈঠকে যে ধরনের ফলাফলের কথা ধারণা করা হচ্ছিল তা হয়নি। ফলে এই বিষয়টি সাময়িকভাবে কিয়েভকে কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে বলে মনে করেন বিবিসি মনিটরিংয়ের রাশিয়ান সম্পাদক ভিটালি শেভচেঙ্কো।

পুতিনের সঙ্গে বৈঠককে ১০-এ ১০ দিলেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যে স্থানীয় সময় বেলা সাড়ে ১১টায় (বাংলাদেশ সময় শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টা) এলমেনডর্ফ–রিচার্ডসন সামরিক ঘাঁটিতে ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ সাড়ে ৩ ঘণ্টা বৈঠকের পর দুই নেতা যৌথ সংবাদ সম্মেলন করেন।

