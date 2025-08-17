  2. আন্তর্জাতিক

রাশিয়া নিয়ে ‘বড় অগ্রগতির’ ইঙ্গিত ট্রাম্পের

প্রকাশিত: ০৯:০১ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
ডোনাল্ড ট্রাম্প, ভলোদিমির জেলেনস্কি ও ভ্লাদিমির পুতিন/ প্রতীকী ছবি (এআই দিয়ে তৈরি)

ইউরোপীয় নেতারা যখন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকে ব্যস্ত তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ দিয়েছেন বেশ কিছু আপডেট। যার মধ্যে রয়েছে রাশিয়া নিয়ে ‘বড় অগ্রগতির’ ঘোষণা।

ডোনাল্ড ট্রাম্প তার সবশেষ পোস্টে লিখেছেন, রাশিয়া নিয়ে বড় অগ্রগতি। অপেক্ষায় থাকুন।

এর কিছু আগে ট্রাম্প গণমাধ্যমকে কটাক্ষ করে আরও দুটি পোস্ট দেন যেখানে তিনি ‘ফেইক নিউজ’ বা মিথ্যা খবর এবং ‘চরম বামপন্থি ডেমোক্রেটদের’ সমালোচনা করেন।

একটি পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, আমি যদি চুক্তির অংশ হিসেবে রাশিয়াকে মস্কো ছেড়ে দিতে রাজি করাতাম, তাহলেও ফেইক নিউজ এবং তাদের সহযোগী চরম বামপন্থি ডেমোক্রেটরা বলতো এটা ভয়ংকর ভুল এবং খুব খারাপ চুক্তি হয়েছে।

আরেকটি পোস্টেও তিনি অভিযোগ করেন যে, ‘ফেইক নিউজ’ তার বিষয়ে সত্যকে বিকৃত করছে। তিনি লিখেন, আমি আলাস্কায় বাইডেনের বোকামিপূর্ণ যুদ্ধের বিষয়ে একটি দারুণ বৈঠক করেছি।

ট্রাম্পের এসব মন্তব্য এমন সময় এসেছে, যখন ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেন সংকট নিয়ে আলোচনা করছেন এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

সূত্র: বিবিসি

