সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৭ আগস্ট ২০২৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৫ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

মার্কিন প্রতিনিধিদের ভারত সফর স্থগিত, আটকে গেলো বাণিজ্য আলোচনা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা করেছেন, যা বিশ্বের যেকোনো দেশের জন্য সর্বোচ্চ। এরই মধ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বাকি ২৫ শতাংশ শুল্ক (রাশিয়ার তেল আমদানির কারণে) আরোপ করা হবে কি না, তা নির্ভর করছে ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর।

অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয়দের ছিঁচকে চুরি, ধরা পড়লো বিশাল চক্র

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে সুপারমার্কেট থেকে বিপুল পরিমাণ গুঁড়াদুধ, ওষুধ, ভিটামিন, প্রসাধনী ও টয়লেট্রিজ চুরির অভিযোগে ১৯ জনকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের চুরি করা পণ্যের বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি অস্ট্রেলীয় ডলার, বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ৭৯ কোটি টাকারও বেশি।

আরও ভূমি চান পুতিন, ইউক্রেনকে চুক্তি করতে বললেন ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ‘রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করতে চুক্তি করা উচিত ইউক্রেনের। কারণ রাশিয়া একটি বিশাল শক্তি, তারা (ইউক্রেন) নয়।’ শুক্রবার আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পর শনিবার (১৬ আগস্ট) ট্রাম্প এ কথা বলেন।

গাজাবাসীর সব ধরনের ভিজিটর ভিসা স্থগিত করলো যুক্তরাষ্ট্র

গাজাবাসীর জন্য চিকিৎসাসহ যে কোনো ধরনের ভ্রমণের উদ্দেশ্যে দেওয়া সাময়িক ভিসা কার্যক্রম স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। শনিবার (১৬ আগস্ট) এক বিবৃতিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে যে স্বল্প সংখ্যক মানবিক-চিকিৎসা সহায়তার ভিসা দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো যাচাই করতে এবং ভিসা প্রদানের প্রক্রিয়ায় পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার জন্য এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায় ৫.৮ মাত্রার ভূমিকম্প, আহত বহু

ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি প্রদেশে ৫ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রোববার (১৭ আগস্ট) সকালে হওয়া এ ঘটনায় অন্তত ২৯ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর।

জম্মু-কাশ্মীরে আবারও মেঘভাঙা বৃষ্টি, নিহত ৭

জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় মেঘভাঙা বৃষ্টি ও ভূমিধসে অন্তত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অনেকে। রোববার (১৭ আগস্ট) স্থানীয় কর্মকর্তারা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

রাশিয়া যুদ্ধ সমাপ্তির প্রক্রিয়া জটিল করছে, দাবি জেলেনস্কির

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, রাশিয়া যুদ্ধবিরতিতে রাজি না হওয়ায় যুদ্ধ বন্ধের প্রচেষ্টা আরও জটিল হয়ে উঠছে।

৭৮ বছর পর সাউথ ব্লক ছাড়ছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) আগামী মাসে নতুন এক্সিকিউটিভ এনক্লেভে স্থানান্তরিত হতে যাচ্ছে। যা এতদিন সাউথ ব্লকে ছিল। সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এই নতুন ভবনেই থাকবে পিএমও, মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সচিবালয় ও আধুনিক কনফারেন্স সুবিধা। নতুন পিএমও ভবনটি প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনেরও কাছাকাছি।

আল্লাহ আমাকে দেশের অভিভাবক বানিয়েছেন: পাকিস্তানের সেনাপ্রধান

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির দেশের নেতৃত্ব পরিবর্তনের সব গুজব সরাসরি নাকচ করে বলেছেন, এ ধরনের গুজব সরকার ও সেনাবাহিনী উভয়ের বিরুদ্ধেই অপপ্রচার।

তদন্তের পর জানা গেলো টিকটক তারকা আসলে পুরুষ

মিশরে এক টিকটক তারকাকে ঘিরে শুরু হওয়া তদন্ত শেষ পর্যন্ত রূপ নিলো চমকপ্রদ এক ঘটনায়। জনপ্রিয় নারী টিকটকার ইয়াসমিন আসলে এক ১৮ বছরের তরুণ।

গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের সরানোর পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান হামাসের

গাজা সিটি থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার ইসরায়েলি পরিকল্পনাকে গণহত্যা ও জবরদস্তি বাস্তুচ্যুতির নতুন ঢেউ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস।

