ওয়াশিংটনে বিশ্বনেতাদের বৈঠক, ফোনে ব্যস্ত পুতিন

ওয়াশিংটনে বিশ্বনেতাদের বৈঠক, ফোনে ব্যস্ত পুতিন
ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতারা যখন বৈঠকের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ঠিক তখন নিজস্ব কূটনৈতিক তৎপরতায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।
ক্রেমলিনের টেলিগ্রাম চ্যানেলের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার (১৮ আগস্ট) একাধিক দেশের নেতাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন পুতিন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাজিকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এমোমালি রহমোন।
তাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় রুশ প্রেসিডেন্ট শুক্রবার আলাস্কায় হওয়া যুক্তরাষ্ট্র–রাশিয়া শীর্ষ বৈঠকের ‘মূল ফলাফল’ তুলে ধরেছেন বলে জানিয়েছে ক্রেমলিন।
এদিকে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকে বসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার এই বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।
এর আগে, গত ফেব্রুয়ারিতে হোয়াইট হাউজে ট্রাম্প-জেলেনস্কির বৈঠকে উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা হয়। পরে দুঃখপ্রকাশ করেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট। তবে এবারের বৈঠকে তার সঙ্গে থাকছেন ইউরোপীয় মিত্ররাও।
দুশ্চিন্তায় ইউক্রেন
সম্মেলনে শুরু থেকেই সতর্কবার্তা স্পষ্ট ছিল। মার্কিন সেনাদের বিছানো লাল কার্পেটে নামেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ট্রাম্পের করতালি ও করমর্দনও চোখে পড়ে সবার। এর আগে কঠোর ভাষায় বক্তব্য দিলেও, কোনো যুদ্ধবিরতি ছাড়াই বৈঠক হওয়ার বিষয়টি অনেক ইউক্রেনীয়কে বিস্মিত করেছে।
ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে বলছেন, আলোচনায় বসা সবসময়ই গঠনমূলক। তবে ব্যক্তিগতভাবে তারা আশঙ্কা করছেন, এই বৈঠক হয়তো রাশিয়ার শর্তেই যুদ্ধ শেষ করার পথ তৈরি করছে।
ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক বড় কোনো সমঝোতা না হওয়ায় স্বস্তিপ্রকাশ করে এক ইউক্রেনীয় সংসদ সদস্য বলেন, বড় বিপদ এড়ানো গেছে, ট্রাম্প আমাদের বিক্রি করেননি।
সূত্র: বিবিসি
