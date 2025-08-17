  2. আন্তর্জাতিক

আরও ভূমি চান পুতিন, ইউক্রেনকে চুক্তি করতে বললেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২৬ এএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
ডোনাল্ড ট্রাম্প, ভলোদিমির জেলেনস্কি ও ভ্লাদিমির পুতিন/ প্রতীকী ছবি (এআই দিয়ে তৈরি)

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ‘রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করতে চুক্তি করা উচিত ইউক্রেনের। কারণ রাশিয়া একটি বিশাল শক্তি, তারা (ইউক্রেন) নয়।’ শুক্রবার আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পর শনিবার (১৬ আগস্ট) ট্রাম্প এ কথা বলেন।

সূত্রের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ট্রাম্প ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে বলেছেন, পুতিন প্রস্তাব দিয়েছেন, কিয়েভ যদি পুরো দোনেৎস্ক অঞ্চল ছাড়ে, তবে রাশিয়া অধিকাংশ ফ্রন্টলাইনে যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজি।

কিন্তু জেলেনস্কি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। রাশিয়া এরই মধ্যে ইউক্রেনের এক-পঞ্চমাংশ এলাকা এবং দোনেৎস্ক প্রদেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ দখলে করেছে।

ট্রাম্প বলেন, তিনি ও পুতিন উভয়েই মনে করেন, যুদ্ধ থামাতে শান্তি চুক্তিই সবচেয়ে কার্যকর, কেবল যুদ্ধবিরতি নয়। ‘যুদ্ধবিরতি প্রায়ই স্থায়ী হয় না,’ তিনি নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন।

ইউক্রেনের শর্ত

জেলেনস্কি জোর দিয়ে বলেছেন, যুদ্ধ থামাতে হলে আগে হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে হবে। তবে তিনি আগামী সোমবার ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। সেখানে ইউরোপীয় কয়েকজন নেতারও যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জেলেনস্কি বারবার বলেছেন, ইউক্রেন কোনো ভূখণ্ড ছাড়তে পারবে না সাংবিধানিক সংশোধন ছাড়া। তার মতে, দোনেৎস্কের স্লোভিয়ানস্ক ও ক্রামাতোর্স্ক শহরগুলো রাশিয়ার অগ্রযাত্রা ঠেকানোর মূল ভূখণ্ড।

তিনি আরও দাবি করেছেন, ইউক্রেনকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দিতে হবে যাতে রাশিয়া আবার আক্রমণ করতে না পারে।

মস্কোর প্রতিক্রিয়া

ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকে রাশিয়ার অবস্থান অনেকটাই অপরিবর্তিত ছিল। পুতিন ইউক্রেনের ন্যাটো সদস্যপদে ভেটোর দাবিও পুনর্ব্যক্ত করেন। তবে জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে ট্রাম্প বলেন, তিনি ও পুতিন ভূমি বিনিময় ও ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং ‘প্রায় একমত’ হয়েছেন। ‘আমরা চুক্তির কাছাকাছি রয়েছি। এখন ইউক্রেনকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।’

সূত্র: রয়টার্স
