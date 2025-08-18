হোয়াইট হাউজে ট্রাম্প-জেলেনস্কির বৈঠকে সঙ্গে থাকছেন কে কে?

হোয়াইট হাউজে ট্রাম্প-জেলেনস্কির বৈঠকে সঙ্গে থাকছেন কে কে?
আর কয়েক ঘণ্টা পরেই ওভাল অফিসে শুরু হতে যাচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মধ্যকার বহুল আলোচিত বৈঠক। অনেকেই আশা করছেন, এই বৈঠক থেকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত আসতে পারে। ফলে সারাবিশ্বের নজর এখন ওভাল অফিসের দিকে।
হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, এই বৈঠকে ট্রাম্প-জেলেনস্কির পাশাপাশি দুই দেশের আরও কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন।
আরও পড়ুন>>
- জেলেনস্কি চাইলে মুহূর্তেই যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন: ট্রাম্প
- দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন/ ট্রাম্প কি ইউক্রেনকে ‘বিক্রি’ করে দিচ্ছেন?
- হোয়াইট হাউজে যাচ্ছেন জেলেনস্কি ও ইউরোপীয় নেতারা
- ওয়াশিংটনে বিশ্বনেতাদের বৈঠক, ফোনে ব্যস্ত পুতিন
সেখানে ট্রাম্পের সঙ্গে থাকছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, হোয়াইট হাউজের চিফ অব স্টাফ সুজি ওয়াইলস, বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং বিশেষ দূত কিথ কেলগ।
অন্যদিকে, জেলেনস্কির সঙ্গে থাকবেন প্রেসিডেন্টের চিফ অব স্টাফ অ্যান্ড্রি ইয়ারমাক, সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও বর্তমানে ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের প্রধান রুস্তেম উমেরভ।
এর আগে, গত ফেব্রুয়ারিতে হোয়াইট হাউজে ট্রাম্প-জেলেনস্কির বৈঠকে উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা হয়। পরে দুঃখপ্রকাশ করেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট। তবে এবারের বৈঠকে তার সঙ্গে থাকছেন ইউরোপীয় মিত্ররাও।
সূত্র: বিবিসি
কেএএ/