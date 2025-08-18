  2. আন্তর্জাতিক

ইউক্রেনের জনগণকে ভালোবাসি: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৪০ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
ডোনাল্ড ট্রাম্প/ ছবি: এএফপি

ইউক্রেনের জনগণকে তিনি এবং আমেরিকানরা ভালোবাসেন বলে জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের ঠিক আগ মুহূর্তে সাংবাদিকদের কাছে এই প্রতিক্রিয়া জানান তিনি। খবর বিবিসির।

মার্কিন ওভাল অফিসে কিছুক্ষণ পরেই শুরু হতে যাচ্ছে বহুল প্রতীক্ষীত ট্রাম্প-জেলেনস্কি বৈঠক। এর মধ্যে সেখানে পৌঁছেও গেছেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট।

যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় সোমবার (১৮ আগস্ট) ওভাল অফিসের প্রবেশদ্বারে যখন দুই প্রেসিডেন্ট করমর্দন করছিলেন তখন উপস্থিত সাংবাদিকরা ট্রাম্পের দিকে প্রশ্ন ছোড়েন, ইউক্রেনের জনগণের প্রতি আপনার বার্তা কী?

জবাবে ট্রাম্প বলেন, আমরা তাদের ভালোবাসি।

এরপর দুই প্রেসিডেন্ট ফটোসেশনের জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়ান। পরে তারা দুজন ভেতরে প্রবেশ করেন।

অনেকেই আশা করছেন, এই বৈঠক থেকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত আসতে পারে। ফলে সারাবিশ্বের নজর এখন ওভাল অফিসের দিকে।

হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, এই বৈঠকে ট্রাম্প-জেলেনস্কির পাশাপাশি দুই দেশের আরও কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন।

সেখানে ট্রাম্পের সঙ্গে থাকছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, হোয়াইট হাউজের চিফ অব স্টাফ সুজি ওয়াইলস, বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং বিশেষ দূত কিথ কেলগ।

অন্যদিকে, জেলেনস্কির সঙ্গে থাকবেন প্রেসিডেন্টের চিফ অব স্টাফ অ্যান্ড্রি ইয়ারমাক, সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও বর্তমানে ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের প্রধান রুস্তেম উমেরভ।

এর আগে, গত ফেব্রুয়ারিতে হোয়াইট হাউজে ট্রাম্প-জেলেনস্কির বৈঠকে উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা হয়। পরে দুঃখপ্রকাশ করেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট। তবে এবারের বৈঠকে তার সঙ্গে থাকছেন ইউরোপীয় মিত্ররাও।

