ইউক্রেনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা মেনে নেবে রাশিয়া: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৩৭ এএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
হোয়াইট হাউজে ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে ডোনাল্ড ট্রাম্প/ছবি: হোয়াইট হাউজের ফেসবুক ভিডিও থেকে সংগৃহীত

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ট্রাম্প জানান, হোয়াইট হাউজে তাদেরকে পাওয়াটা সম্মানের। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের বিষয়ে তিনি বলেন, ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তার বিষয়গুলো মেনে নেবে রাশিয়া।

সোমবার (১৮ আগস্ট) ইউরোপের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের সময় ট্রাম্প এসব মন্তব্য করেন। এ সময়, উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিসহ আরও অনেকে।

বৈঠকে ট্রাম্প জানান, শুক্রবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে আলোচনার পর তার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে, শান্তি অর্জন নাগালের মধ্যেই রয়েছে। তবে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি তার প্রথম চাওয়া হলেও এই মুহূর্তেই এটি হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ট্রাম্প বলেন, উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে পুতিন ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তার বিষয়গুলো রাশিয়া মেনে নেবে বলে সম্মতি দিয়েছেন। স্থায়ী শান্তি নিয়ে আমরা যখন কাজ করছি তখন আমাদের সবার চাওয়াই থাকবে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি। এটা হতেও পারে। তবে, এই মুহূর্তেই এটা হচ্ছে না।

এদিকে বৈঠকে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বলেছেন, রাশিয়া, ইউক্রেন ও আমেরিকার সম্ভাব্য ত্রি-পাক্ষিক বৈঠক এবং ইউক্রেনকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হতে যাচ্ছে।

