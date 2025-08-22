  2. আন্তর্জাতিক

প্রথমবারের মতো গাজা সিটিতে দুর্ভিক্ষের কথা নিশ্চিত করলো আইপিসি

প্রকাশিত: ০৪:২৪ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
গাজা সিটিতে দুর্ভিক্ষ চলছে/ ফাইল ছবি: এএফপি

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার সবচেয়ে বড় শহর গাজা সিটিতে দুর্ভিক্ষের বিষয়টি প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছে জাতিসংঘ সমর্থিত খাদ্য নিরাপত্তা পর্যবেক্ষক সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি)। সংস্থাটি তাদের খাদ্য নিরাপত্তা সূচকে পরিস্থিতিকে সর্বোচ্চ ও ভয়াবহ স্তর ফেজ-৫ এ উন্নীত করেছে।

আইপিসি জানিয়েছে, গাজা গভর্নরেটের অন্তর্ভুক্ত গাজা সিটি ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এখন দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়েছে। একই সঙ্গে সতর্ক করা হয়েছে, সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ এই ‘বিপর্যয়কর পরিস্থিতি’ দেইর আল-বালাহ ও খান ইউনিসে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

আইপিসি নিজে সরাসরি দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করে না। তবে তাদের বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন এজেন্সি আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্ভিক্ষের ঘোষণা দিয়ে থাকে।

সংস্থাটির সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় মানবিক পরিস্থিতি এরই মধ্যে ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে ও দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে সংকট আরও বিস্তৃত হবে।

সূত্র: আল জাজিরা

