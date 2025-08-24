ওমরাহ ভিসার জন্য লাগবে না কারো সহায়তা, যেভাবে করবেন আবেদন

ওমরাহ ভিসার জন্য লাগবে না কারো সহায়তা, যেভাবে করবেন আবেদন
সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় একটি নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে, যার নাম নাসুক ওমরাহ। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মুসলিমরা মধ্যস্থতাকারীর সাহায্য ছাড়াই সরাসরি অনলাইনে ওমরাহ ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন। পাশাপাশি হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবার বুকিং এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা যাবে।
নাসুক অ্যাপটি গুগল প্লে ও অ্যাপলের অ্যাপ স্টোরেও পাওয়া যায়। এই পরিষেবায় ই-ভিসা থেকে শুরু করে হোটেল বুকিং, যাতায়াত, সাংস্কৃতিক ভ্রমণ ও অন্যান্য সহায়তা পাওয়া যাবে।
হজ ও ওমরাহযাত্রীরা তৈরি প্যাকেজ বেছে নিতে পারেন অথবা সরকারি সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত বহুভাষিক এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিজেদের সুবিধামতো ভ্রমণসূচি সাজিয়ে নিতে পারেন।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই উদ্যোগটি সারা বিশ্বের লাখ লাখ মুসলিমের জন্য তাদের ওমরাহ যাত্রা সহজে বুক করার পথ খুলে দিয়েছে। এই প্ল্যাটফর্ম ধর্মীয় ভ্রমণকে ডিজিটালাইজ করার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ। এটি সৌদি আরবের ভিশন ২০৩০-এর একটি প্রতিফলন, যার লক্ষ্য ওমরাহ ও হজকে সারা বিশ্বের লাখ লাখ মুসলিমদের জন্য আরও সহজলভ্য করে তোলা।
নাসুক ওমরাহ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যেভাবে আবেদন করবেন:
১. নাসুক ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন।
২. ব্যক্তিগত তথ্য (পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট, ফোন নম্বর, ইমেল, জাতীয়তা, জন্ম তারিখ) দিন।
৩. আপনার ফোন বা ইমেলে পাঠানো সিকিউরিটি কোড দিয়ে অ্যাকাউন্টটি যাচাই করুন।
৪. ওমরাহ সার্ভিস নির্বাচন করুন, এরপর আপনার পছন্দের তারিখ ও সময় বেছে নিন।
৫. যদি পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে ভ্রমণ করেন, তাহলে তাদের তথ্য যোগ করুন।
৬. নির্দেশাবলী পর্যালোচনা করুন এবং শর্তাবলীতে সম্মত হন।
৭. একাধিক নিরাপদ অনলাইন পেমেন্ট অপশন ব্যবহার করে পেমেন্ট সম্পূর্ণ করুন।
৮. এরপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনি আপনার ই-ভিসা পেয়ে যাবেন।
সূত্র: গাল্ফ নিউজ
এমএসএম