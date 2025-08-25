প্রায় চার লাখ বাংলাদেশিকে পুশ ব্যাক করা হয়েছে: শুভেন্দু অধিকারী

প্রায় চার লাখ বাংলাদেশিকে পুশ ব্যাক করা হয়েছে: শুভেন্দু অধিকারী
প্রায় ৪ লাখ বাংলাদেশিকে পুশ ব্যাক করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারী। কলকাতার একটি পাঁচতারকা হোটেলে ভারতের সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রমাণিকের লেখা বইয়ের মোড়ক উম্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শুভেন্দু অধিকারী এমনটাই দাবি করেছেন।
শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আমি ভারত সরকার এবং বিএসএফকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাব এ কারণে যে, ৪ লাখের কাছাকাছি অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশেকারীকে পুশ ব্যাক করা হয়েছে। তিনি বিজিবিকেও ধন্যবাদ দিয়েছেন।
তার দাবি, ভারত সরকার পরিষ্কার বলে দিয়েছে যদি ভিসা পারমিট থাকে আমরা একজনকেও পুশ করব না। এরপরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দিকে অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়দানের অভিযোগ করে বিরোধী দলনেতা বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারকে সহযোগিতা করছে না। শুধুমাত্র ভোট ব্যাংকের রাজনীতির জন্য তারা এমনটা করছে।
এই যে ৪ লাখের কাছাকাছি পুশ ব্যাক হয়েছে এগুলো কিন্তু দক্ষিণের রাজ্য গুলোতে মূলত দিল্লি, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট এই রাজ্যগুলো থেকে। সবচেয়ে বেশি কাজ করছে মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং হরিয়ানা।
ডিডি/টিটিএন