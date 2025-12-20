  2. আন্তর্জাতিক

গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ইরানে একজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

প্রকাশিত: ০১:০৮ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
ইরানের পতাকা। ছবি: এএফপি (ফাইল)

ইসরায়েলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ইরানে একজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দেশটির বিচার বিভাগের সংবাদ সংস্থা এ তথ্য জানিয়েছে।

বিচার বিভাগের মুখপাত্রসংস্থা মিজান জানায়, আঘিল কেশাভারজ নামের ওই ব্যক্তি ইসরায়েলের সঙ্গে যোগাযোগ ও সহযোগিতা এবং সামরিক ও নিরাপত্তা স্থাপনার ছবি তোলার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন। সুপ্রিম কোর্টে দণ্ড বহাল থাকার পর আইনি প্রক্রিয়া শেষে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

সংস্থাটি আরও জানায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

তাকে চলতি বছরের এপ্রিল ও মে মাসে উত্তর-পশ্চিম ইরানের উরমিয়া শহর থেকে গ্রেফতার করা হয়।

গত জুনে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে সংঘাতের পর থেকে এ ধরনের মামলায় ইরানে একাধিক মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনা ঘটেছে।

