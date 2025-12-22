  2. আন্তর্জাতিক

ইন্দোনেশিয়ায় বাস উল্টে ১৬ জনের মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৯ এএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
ইন্দোনেশিয়ায় একটি বাস উল্টে যাওয়ার ঘটনায় ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (২২ নভেম্বর) ভোরে দেশটির একটি মহাসড়কে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। এক উদ্ধারকর্মী এ তথ্য জানিয়েছেন। খবর এএফপির।

স্থানীয় অনুসন্ধান ও উদ্ধার সংস্থার প্রধান বুদিওনো এক বিবৃতিতে বলেন, রাজধানী জাকার্তা থেকে ইয়োকার্তার দিকে যাচ্ছিল বাসটি। হাইওয়ে ইন্টারচেঞ্জের একটি মোড়ে পৌঁছানোর সময় ‌‘বেশ দ্রুত’ গতিতে চলছিল।

রাস্তার সঙ্গে সংঘর্ষের পর বাসটি উল্টে যায়। বুদিওনো বলেন, আমরা ... ৩৪ জনকে সরিয়ে নিয়েছি। তিনি আরও বলেন, ঘটনাস্থলেই ১৫ জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে এবং হাসপাতালে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে।

বেশ কয়েকজনকে চিকিৎসার জন্য সেমারাং শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। সংস্থার শেয়ার করা ফুটেজে দেখা গেছে, উদ্ধারকারীরা একজনের মৃতদেহের ব্যাগে করে সরিয়ে নিচ্ছেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়ার এই দেশটিতে পরিবহন দুর্ঘটনা খুবই সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে পুরোনো যানবাহনগুলো ঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না এবং নিয়মিত সড়কের নিয়ম-শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করা হয়।

এর আগে ২০২৪ সালে ঈদুল ফিতর উদযাপনের জন্য লোকজন বাড়ি ফেরার সময় একটি ব্যস্ত মহাসড়কে একটি গাড়ি, একটি বাস এবং অন্য একটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে ১২ জন নিহত হন। এছাড়া ২০১৯ সালে পশ্চিম সুমাত্রা দ্বীপে একটি বাস খাদে পড়ে কমপক্ষে ৩৫ জন নিহত হন।

