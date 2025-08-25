  2. আন্তর্জাতিক

‘পুষ্পা স্টাইলে’ পাচার হচ্ছিল গরু, অবশেষে ধরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৮ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
প্রতীকী ছবি/ পেক্সেলেস

ভারতের তেলেঙ্গানায় সিনেমার ধাঁচে অবৈধ গরু চোরাচালানের চেষ্টা ভেস্তে দিয়েছে স্থানীয় পুলিশ। সম্প্রতি রাজ্যের যাদাদ্রি ভুবনগিরি জেলার চৌটুপ্পাল মণ্ডলে অভিযান চালিয়ে এই চক্র ভেঙে দেওয়া হয়।

জানা যায়, চোরেরা গরু লুকানোর জন্য ব্যবহার করেছিল কার্ডবোর্ড বাক্সের কৌশল, যা জনপ্রিয় ছবি ‘পুষ্পা’র সৃজনশীল চোরাচালানের ধাঁচের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে।

এদিন চেকপোস্টে রুটিন যানবাহন পরিদর্শনকালে একটি লরিকে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। গাড়িটি খুলে দেখা যায়, লরিতে লুকানো ১২টি গাভি ও ২১টি ষাঁড়। প্রাণীগুলোকে কার্ডবোর্ড বাক্সের আড়ালে দারুণ কৌশলে লুকানো হয়েছিল।

এসব গরু অবৈধভাবে রাজাহমুন্দরী (অন্ধ্র প্রদেশ) থেকে হায়দরাবাদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

চৌটুপ্পাল পুলিশের ইনস্পেক্টর মানমধা কুমার বলেন, আমরা গাড়িটি জব্দ করেছি এবং চালককে গ্রেফতার করেছি। গরুগুলো চল্লুর এক গোশালায় পাঠানো হয়েছে। চালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুরো চোরাচালান জাল উন্মোচনের জন্য তদন্ত চলছে।

সূত্র: এনডিটিভি
