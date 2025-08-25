  2. আন্তর্জাতিক

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৫ সাংবাদিক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:২০ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
সোমবার (২৫ আগস্ট) গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত এক সাংবাদিকের মরদেহ নিয়ে যাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা/ ছবি: এএফপি

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলের একটি হাসপাতালে বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। সোমবারের (২৫ আগস্ট) এই হামলায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ২০ জন নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও এপিসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের অন্তত ৫ সাংবাদিক নিহত হয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা ও ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

ফিলিস্তিনের সরকারি মিডিয়া কার্যালয়ের বরাতে আল জাজিরা বলছে, দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্সে বোমা হামলা চালায় ইসরায়েল। এতে হতাহতদের মধ্যে সাংবাদিক, চিকিৎসক ও সরকারি কর্মকর্তা রয়েছেন। এসব সাংবাদিক বিশ্বের বিভিন্ন প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমে কাজ করেন। সংবাদ সংগ্রহ করতে এখানে এসেছিলেন তারা।

বিবিসি বলছে, এই হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ। তবে ওই হাসপাতালেই হামলা হয়েছে কিনা, সেটি তারা নিশ্চিত করেনি। এ তথ্য জানতে তদন্ত শুরু করেছে ইসরায়েল।

নিহতদের মধ্যে রয়েছেন বার্তা সংস্থা রয়টার্সের ক্যামেরাম্যান হুসাম আল-মাসরি। তিনি হামলার সময় হাসপাতালের ছাদ থেকে লাইভ করছিলেন বলে জানা যায়। প্রথম হামলায় তিনি নিহত হন। এরপর হাসপাতালের সিঁড়িতে তার ক্যামেরা ও অন্যান্য সরঞ্জাম দেখা যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, প্রথম হামলার পর অনেকে একটি ভবনে গিয়ে আশ্রয় নেয়, এরপর ইসরায়েলি বাহিনী সেখানে হামলা চালায়।

বার্তা সংস্থা এপি বলছে, হামলায় তাদের ফ্রিল্যান্সার সাংবাদিক মরিয়ম আবু দাগা নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া নিহত হয়েছেন কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার ক্যামেরাম্যান মোহাম্মদ সালামা। নিহত বাকি দুজন হলেন মোয়াজ আবু তাহা ও আদমাদ আবু আজিজ।

সাংবাদিকদের সংগঠন দ্য কমিটি ফর প্রটেক্ট জার্নালিস্টস বলছে, এ নিয়ে ২২ মাসের হামাস-ইসরায়েল সংঘাতে ১৯০ সাংবাদিক প্রাণ হারালেন। আর ইসরায়েল এ নিয়ে বিবৃতি দিয়ে বলেছে, তারা সাধারন মানুষকে টার্গেট করছে না। এমনকি সাংবাদিকও তাদের টার্গেটে নয়।

সূত্র: আল জাজিরা, বিবিসি

