কলিজার টুকরা দিয়েও বাঁচাতে পারলেন না স্বামীকে, মারা গেলেন নিজেও

কলিজার টুকরা দিয়েও বাঁচাতে পারলেন না স্বামীকে, মারা গেলেন নিজেও
ভারতের পুনে শহরে ঘটে গেলো এক হৃদয়বিদারক ঘটনা, যা শুধু একটি পরিবারকেই নয়, পুরো শহরকেই স্তব্ধ করে দিয়েছে। স্বামী বাপু কোমকারকে বাঁচানোর জন্য নিজের লিভারের অর্থাৎ কলিজার একটি অংশ দান করেছিলেন স্ত্রী কামিনী কোমকার। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে বড় আত্মত্যাগ করে স্বামীকে তো বাঁচাতে পারেনইনি বরং নিজেও মৃত্যুবরণ করেছেন।
ঘটনা ১৫ আগস্ট, পুনের সাহ্যাদ্রি হাসপাতালের। বাপু ও কামিনী একসঙ্গে অস্ত্রোপচারের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হন। প্রথম দিকে মনে হচ্ছিল, চিকিৎসা সফল হলে সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে, আবারও হাসি-আনন্দ ভরে উঠবে তাদের সংসারে। কিন্তু ভাগ্য নির্মম। ১৭ আগস্ট বাপু মারা যান। আরও নির্মম হলো স্বামীর মৃত্যুর মাত্র চারদিনের মাথায় সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে কামিনীও মারা যান।
তাদের পরিবার অভিযোগ করেছে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে হয়তো অবহেলা ছিল। তারা চাইছেন, এই করুণ মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্ত হোক। মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর ড. নাগনাথ ইয়েমপালে জানিয়েছেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল ১০টার মধ্যে রোগী ও দাতার তথ্য, ভিডিও রেকর্ডিং এবং চিকিৎসার প্রতিটি ধাপের বিবরণ জমা দিতে বলা হয়েছে।
হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, লিভার প্রতিস্থাপন অত্যন্ত জটিল সার্জারি। বাপু ছিলেন উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ রোগী। অস্ত্রোপচারের আগে দাতা ও পরিবারকে সব ঝুঁকি বিস্তারিত জানানো হয়েছিল। বাপু হৃদয় বিকল হয়ে মারা যান, আর কামিনী প্রথমে ভালো মনে হলেও পরে সেপটিক শক ও বহু অঙ্গ বিকলতার কারণে বাঁচতে পারেননি।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করবে ও কোমকার পরিবারের পাশে থাকবে। কিন্তু যে শূন্যতা ও শোক পরিবার অনুভব করছে, তা কোনো বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যাবে না। স্বামীকে বাঁচাতে নিজের জীবন দিয়েছিলেন কামিনী। এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, এই আত্মত্যাগ, হৃদয় ছুঁয়ে যায়।
এটি শুধু এক দম্পতির মৃত্যু নয়; এটি ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের এক জীবন্ত গল্প, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কখনো কখনো ভালোবাসা এমন নিখাদ হয় যে, তা জীবনের চূড়ান্ত সীমানা পর্যন্ত যায়।
সূত্র: এনডিটিভি
এসএএইচ