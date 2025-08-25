সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৫ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চেয়েছিল পাকিস্তান, ইতিহাস কী বলে?
প্রধান তিনটি ইস্যু হলো- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশে চালানো গণহত্যার জন্য পাকিস্তানের ক্ষমা প্রার্থনা, স্বাধীনতার সময়কার পাকিস্তানের সম্পদের সুষম বণ্টন এবং দুই দেশের আটকে পড়া নাগরিকদের প্রত্যাবাসন। এসব বিষয় নিয়ে অতীতে বিভিন্ন সময় দুই দেশের মধ্যে নানা আলাপ-আলোচনা হতে দেখা গেলেও দৃশ্যমান কোনো সমাধান দেখা যায়নি।
প্রায় চার লাখ বাংলাদেশিকে পুশ ব্যাক করা হয়েছে: শুভেন্দু অধিকারী
প্রায় ৪ লাখ বাংলাদেশিকে পুশ ব্যাক করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারী। কলকাতার একটি পাঁচতারকা হোটেলে ভারতের সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রমাণিকের লেখা বইয়ের মোড়ক উম্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শুভেন্দু অধিকারী এমনটাই দাবি করেছেন।
বাংলাদেশে কাঁচামরিচ আনার পথে পশ্চিমবঙ্গে উল্টে গেলো ট্রাক
ভারত থেকে বাংলাদেশে আসার পথে উল্টে গেলো একটি মরিচবোঝাই ট্রাক। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা এলাকায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। জানা যায়, গত রোববার (২৪ আগস্ট) গভীর রাতে মহারাষ্ট্র থেকে কাঁচা মরিচ বোঝাই করে একটি ট্রাক বনগাঁ পেট্রাপোল স্থলবন্দরে যাচ্ছিল। সেসব মরিচ বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।
বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বিস্ময়বালক কে এই কাইরান কাজী?
বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক কাইরান কাজীর বেড়ে ওঠা সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়ায়। তার মা জুলিয়া কাজী ওয়াল স্ট্রিটে কাজ করেন এবং বাবা মুস্তাহিদ কাজী একজন রাসায়নিক প্রকৌশলী। কাইরান ছোটবেলা থেকেই ছিলেন মেধাবী। মাত্র নয় বছর বয়সে তৃতীয় শ্রেণি ছেড়ে ভর্তি হন কমিউনিটি কলেজে। ১০ বছর বয়সে ইন্টার্নশিপ করেন ইন্টেল ল্যাবসে। এগারোতেই ভর্তি হন সান্তা ক্লারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৭২ বছরের ইতিহাসে সেখানকার সবচেয়ে কনিষ্ঠ স্নাতক হয়ে বের হন।
৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকরের আগে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন লবিস্ট নিয়োগ করলো ভারত
যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভারতীয় পণ্যের ওপর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন শুল্ক আরোপ কার্যকর হতে যাচ্ছে দুদিন পরই। এই শুল্ক ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ায় ভারতের উদ্বেগ আরও বেড়েছে। তাই শেষ মুহূর্তে শুল্ক কমানোর জন্য ওয়াশিংটনে দ্বিতীয় একটি লবিং ফার্ম ভাড়া করেছে নয়াদিল্লি।
ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না বললেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেছেন, গাজার চলমান গণহত্যা থামাতে বিশ্বকে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি সতর্ক করে বলেন, এই মানবিক বিপর্যয় শুধু মুসলমানদের সমস্যা নয়, এটি সমগ্র মানবতার বিবেকের জন্য একটি পরীক্ষা। তাই ইতিহাস আমাদের এই দেরি আর দেরি ক্ষমা করবে না।
ভিয়েতনামে ধেয়ে যাচ্ছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় কাজিকি, সরানো হলো হাজারও মানুষ
ভিয়েতনামের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় কাজিকি। এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় এরই মধ্যে স্কুল, বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া নয়েছে হাজার হাজার মানুষকে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভিয়েতনামের উত্তরপূর্ব উপকূলে তীব্র বাতাস ও বিশালাকার ঢেউসহ আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড়টি।
পাকিস্তানকে বড় বন্যার বিষয়ে সতর্ক করলো ভারত
পাকিস্তানকে সম্ভাব্য বড় ধরনের বন্যার ঝুঁকি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সতর্ক করেছে ভারত। সোমবার (২৫ আগস্ট) সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে পাকিস্তানের বেসরকারি বার্তা সংস্থা এআরওয়াই নিউজ এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিন্ধু পানিচুক্তির কাঠামো অনুসারে ভারত বন্যা সংক্রান্ত তথ্য পাকিস্তানের সঙ্গে ভাগ করেছে।
যুক্তরাষ্ট্রে মানবশরীরে মাংসখেকো পরজীবী শনাক্ত
মার্কিন স্বাস্থ্য বিভাগ রোববার জানায়, দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এক মানবদেহে পাওয়া গেছে মাংসখেকো পরজীবী, যা ইংরেজিতে ‘নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম’ নামে পরিচিত। আক্রান্ত ব্যক্তি সেন্ট্রাল আমেরিকার দেশ এল সালভাদর ভ্রমণ শেষে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে ফেরেন এবং এরপরই তার দেহে পরজীবীটি শনাক্ত হয়।
গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৫ সাংবাদিক
ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলের একটি হাসপাতালে বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। সোমবারের (২৫ আগস্ট) এই হামলায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ২০ জন নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও এপিসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের অন্তত ৫ সাংবাদিক নিহত হয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা ও ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা যায়।
এসএএইচ/এএসএম