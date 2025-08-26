  2. আন্তর্জাতিক

পশ্চিমবঙ্গে বাড়িতে ঢুকে কলেজ শিক্ষার্থীকে গুলি করে হত্যা

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১১:০০ এএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
পশ্চিমবঙ্গে বাড়িতে ঢুকে কলেজ শিক্ষার্থীকে গুলি করে হত্যা

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এক কলেজ শিক্ষার্থীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। রাজ্যের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে এই ঘটনা ঘটেছে। নিহত ওই শিক্ষার্থীর নাম ঈশিতা মল্লিক, বয়স ১৯ বছর।

জানা গেছে,গত সোমবার (২৫ আগষ্ট) বিকেলে কৃষ্ণনগরের বাড়িতেই ছিলেন কলেজ শিক্ষার্থী ঈশিতা মল্লিক।ঠিক সে সময় আচমকাই এক তরুণ বাড়িতে এসে ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়।
সে সময় গুলিবিদ্ধ হন ঈশিতা।

ঘটনার পরেই পালিয়ে যায় আততায়ী। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আছেন ঈশিতার মা। তার চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা এসে ঈশিতাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান নদীয়া জেলার পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। ওই শিক্ষার্থীর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গুলি চালানো অভিযুক্ত তরুণের নাম দেবরাজ সিং, বয়স ২৪ বছর। কলেজ শিক্ষার্থী ঈশিতা মল্লিক তার পূর্ব পরিচিত। পড়তে যাওয়ার সুবাদে দেবরাজের সঙ্গে পরিচয় হয় ঈশিতার। এরপর ফোন নম্বর দেওয়া-নেওয়া। সেখান থেকেই প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পরেন দেবরাজ সিং ও ঈশিতা মল্লিক।

কিছুদিন ধরে ওই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল ঈশিতা। সেই রাগ থেকেই তাকে খুন করা হয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ। তবে খুনের আসল উদ্দেশ্য জানতে ওই তরুণের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

ঈশিতার মায়ের দাবি, ঘটনার সময় তিনি তার ছেলেকে আনতে কেন্দ্রীয় স্কুলে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগেই ওই তরুণ বাড়িতে ঢুকে এই কান্ড ঘটায়। ঘটনার পরপরই ইশিতার মা বাড়িতে চলে আসেন এবং অভিযুক্ত তার সামনে পড়ে যায়। ঈশিতার মাকেও বন্দুকের ভয় দেখিয়ে পালিয়ে যায় ওই তরুণ।

মর্মান্তিক এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। দেবরাজের বিরুদ্ধে পুলিশ খুনের মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

ডিডি/টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।