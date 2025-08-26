জম্মু-কাশ্মীরে প্রবল বৃষ্টিতে ভূমিধস, নিহত অন্তত ৫
ভারতশাসিত জম্মু-কাশ্মীরে টানা ভারী বর্ষণের ফলে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত পাঁচজন নিহত ও ১৪ জন আহত হয়েছেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে, আরও অনেকে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েছেন।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) স্থানীয় সময় বিকেল ৩টার দিকে রিয়াসি জেলার ত্রিকুট পাহাড়ে অবস্থিত বৈষ্ণো দেবীর মন্দিরপথে এই ভূমিধস ঘটে। পাহাড় থেকে হঠাৎ পাথর, শিলাখণ্ড ও মাটি খসে পড়ায় যাত্রাপথে থাকা অনেক ভক্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়েন।
১২ কিলোমিটার দীর্ঘ কাটরা-শীর্ষপথের মাঝামাঝি অংশে ইন্দ্রপ্রস্থ ভোজনালয়ের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরপরই মন্দিরের তীর্থযাত্রা স্থগিত ঘোষণা করা হয়।
ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভারতীয় সেনা সদস্যরা উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।
এর আগে প্রবল বৃষ্টিপাতে জম্মু অঞ্চলে তিনজনের মৃত্যু হয়। ভেসে যায় একাধিক সেতু ও বাড়িঘর। নগরীসহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায় সব জলাধারই বিপদসীমার ওপরে প্রবাহিত হওয়ায় নিচু এলাকাগুলো প্লাবিত হয়েছে।
জম্মু-শ্রীনগর ও কিশ্তোয়ার-ডোডা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। বিভিন্ন পাহাড়ি সড়ক ভূমিধস ও আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বা বন্ধ হয়ে গেছে।
জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ পরিস্থিতিকে ‘অত্যন্ত গুরুতর’ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, শ্রীনগর থেকে জম্মু যাওয়ার প্রথম ফ্লাইটেই তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাবেন এবং উদ্ধারকাজ ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।
