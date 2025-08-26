ভারত
২৪ কেজি গাঁজাসহ ৩ নারী গ্রেফতার
কেরালার কোল্লাম রেল স্টেশনে ২৪ কেজি গাঁজাসহ ঝাড়খণ্ডের তিন নারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে।
১৯ থেকে ২৩ বছর বয়সী ওই তিন নারী মহীশূর-কোচুভেলি ট্রেন থেকে নামার সময় ধরা পড়েন।
পুলিশ জানায়, স্টেশনে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তাদের দেখে ওই তিন নারী ঘাবড়ে যান। এতে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ তাদের ব্যাগ তল্লাশি করে এবং মাদকদ্রব্য খুঁজে পায়।
কোল্লাম আরপিএস-এর একজন কর্মকর্তা বলেন, ওই নারীরা ইরোড থেকে ট্রেনে উঠেছিলেন এবং তাদের টিকিট কোচুভেলি পর্যন্ত ছিল।
ওই তিনজনের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস (এনডিপিএস) অ্যাক্টের প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
কর্মকর্তা আরও বলেন, আমরা তদন্ত করে দেখছি যে এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা এবং ওই নারীরা কোথা থেকে এই গাঁজা কিনেছিলেন।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম