সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৬ আগস্ট ২০২৫

প্রকাশিত: ০৯:৪৪ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৬ আগস্ট ২০২৫

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

মালয়েশিয়ার ওয়ার্ক ভিসা কী, কীভাবে আবেদন করবেন?
মালয়েশিয়ার ওয়ার্ক ভিসা বা কর্মী ভিসা হলো এমন একটি ভিসা, যা দেশটিতে বিদেশি নাগরিকদের বৈধভাবে কাজ ও বসবাসের অনুমতি দেয়। এটি মূলত ‘ভিসা উইথ রেফারেন্স (ভিডিআর) নামেই বেশি পরিচিত।

কাল থেকে ভারতীয় পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হচ্ছে
আগামীকাল থেকেই ভারতের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে ভারতের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের মোট শুল্কের হার দাঁড়াবে ৫০ শতাংশে।

ট্রাম্পের শুল্ক বৃদ্ধিতে ভারতের বিভিন্ন কারখানায় উৎপাদন বন্ধ
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেওয়ার পর ভারতের প্রধান টেক্সটাইল হাব তিরুপুর, নয়ডা ও সুরাটের বিভিন্ন কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে মার্কিন বাজারে ভারতের রপ্তানি মারাত্মক হুমকিতে পড়েছে বলে জানিয়েছে ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশনস (এফআইইও)।

জম্মু-কাশ্মীরে প্রবল বৃষ্টিতে ভূমিধস, নিহত অন্তত ৫
ভারতশাসিত জম্মু-কাশ্মীরে টানা ভারী বর্ষণের ফলে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত পাঁচজন নিহত ও ১৪ জন আহত হয়েছেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে, আরও অনেকে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েছেন।

দলের আইনপ্রণেতাদের সংসদীয় কমিটি থেকে পদত্যাগের নির্দেশ ইমরানের
পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান দলীয় সব আইনপ্রণেতাদের সংসদীয় কমিটি থেকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। তার বোন আলিমা খান এমন তথ্য জানিয়েছেন।

পানি ছাড়লো ভারত, বন্যার শঙ্কায় পাকিস্তানে ঘরছাড়া দেড় লাখ মানুষ
ভারত পানি ছাড়ার পর সুতলেজ ও রাভি নদীর পানির প্রবাহ বেড়ে যাওয়ায় ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে পাকিস্তানে। এরই মধ্যে প্রায় দেড় লাখ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ব বাজারে সোনার দাম দুই সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফেডারেল রিজার্ভের গভর্নর লিসা কুককে বরখাস্ত করার ঘোষণা দেওয়ার পর মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিশ্ব বাজারে সোনার দাম বেড়ে দুই সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ হয়েছে। অনেকে মনে করছেন, ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করবে এবং মার্কিন সম্পদের ওপর মানুষের আস্থা কমিয়ে দেবে।

গাজা যুদ্ধ তিন সপ্তাহের মধ্যে শেষ হতে পারে: ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলের হামলা শিগগির শেষ হতে পারে। বেসামরিক মানুষ হত্যাযজ্ঞ, সাংবাদিক ও চিকিৎসাকর্মীদের ওপর হামলা এবং ফিলিস্তিনিদের ওপর দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেওয়ার ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক নিন্দার মুখে এমন মন্তব্য করলেন তিনি।

জামিন পেলেন শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে
শ্রীলঙ্কার একটি আদালত মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সাবেক প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহেকে জামিন দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় তহবিল তছরুপের অভিযোগে গত সপ্তাহে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

দীর্ঘতম দ্রুতগতির রেল নেটওয়ার্ক আছে কোন দেশগুলোর?
ট্রেনে ভ্রমণ আরামদায়ক, এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু এতদিন এর প্রধান সমস্যা ছিল ধীর গতি, যা এর সুবিধার চেয়েও বেশি চোখে পড়তো। তবে দ্রুতগতির রেল আসার পর ভ্রমণের ধারণাই বদলে গেছে। ঘণ্টায় ৩০০ কিমি বা তার বেশি গতিতে চলা এই ঝকঝকে ট্রেনগুলো যাত্রাকে আরও দ্রুত, পরিবেশবান্ধব এবং আরামদায়ক করে তুলেছে।

