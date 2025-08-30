স্থায়ী বন্ধু বা শত্রু নেই, কেবল স্বার্থই স্থায়ী: রাজনাথ সিং

স্থায়ী বন্ধু বা শত্রু নেই, কেবল স্বার্থই স্থায়ী: রাজনাথ সিং
ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, স্থায়ী বন্ধু বা শত্রু বলে কেউ নেই, স্থায়ী শুধু স্বার্থ। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান শুল্ক সংকটের প্রেক্ষাপটে শুক্রবার (২৯ আগস্ট) নয়াদিল্লিতে এনডিটিভি আয়োজিত ডিফেন্স সামিট ২০২৫-এ এই মন্তব্য করেন তিনি।
প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ভাষণে উঠে আসে আত্মনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য ও ভূরাজনীতির পরিবর্তিত বাস্তবতায় ভারতের অবস্থান।
রাজনাথ সিং বলেন, আজকের বিশ্ব খুব দ্রুত বদলাচ্ছে, প্রতিদিন নতুন চ্যালেঞ্জ সামনে আসছে। মহামারি, সন্ত্রাসবাদ কিংবা আঞ্চলিক সংঘাতের কারণে এই শতাব্দী এখন পর্যন্ত সবচেয়ে অস্থির ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে আত্মনির্ভরতা কোনো বিলাসিতা নয়, বরং এটি এখন বেঁচে থাকার শর্ত ও অগ্রগতির অপরিহার্য ভিত্তি।
তিনি আরও যোগ করেন, আগে আমরা আত্মনির্ভরতাকে একটি সুবিধা মনে করতাম, কিন্তু আজ এটি টিকে থাকার শর্তে পরিণত হয়েছে। কৃষক থেকে উদ্যোক্তা, সবার স্বার্থই আমাদের কাছে সর্বাগ্রে।
২০১৪ সালে ভারতের প্রতিরক্ষা রপ্তানি যেখানে ৭০০ কোটি রুপিরও কম ছিল, বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ২৪ হাজার কোটি রুপিতে পৌঁছেছে, যা রেকর্ড বলে উল্লেখ করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তার মতে, ভারত এখন আর শুধু ক্রেতা নয়, বরং এক সম্ভাবনাময় রপ্তানিকারক।
তিনি বলেন, আমাদের বাহিনী নিজেদের তৈরি সরঞ্জাম ব্যবহার করে লক্ষ্যভেদী হামলা চালিয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও সমন্বয় ছাড়া কোনো মিশন সফল হতে পারে না।
রাজনাথ সিং তার ভাষণে সাম্প্রতিক অপারেশন সিঁদুরের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি হয়তো কয়েক দিনের যুদ্ধ, যেখানে ভারত জয়ী আর পাকিস্তান পরাজিত হয়েছে। কিন্তু এর পেছনে ছিল বহু বছরের কৌশলগত প্রস্তুতি ও প্রতিরক্ষা সক্ষমতার ইতিহাস।
তিনি উদাহরণ টেনে বলেন, যেমন একজন ক্রীড়াবিদ কয়েক সেকেন্ডের দৌড়ে বিজয় অর্জন করে, অথচ তার পেছনে থাকে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কঠোর অনুশীলন; ঠিক তেমনই আমাদের সেনারা বহু বছরের প্রস্তুতি, পরিশ্রম ও দেশীয় সরঞ্জাম ব্যবহার করে নির্ভুলভাবে তাদের দায়িত্ব সম্পাদন করেছে।
