সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৩০ আগস্ট ২০২৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৭ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

বাংলাভাষী মানেই বাংলাদেশি, সরকারের ব্যাখ্যা চাইলো সুপ্রিম কোর্ট

বাংলাভাষী হলেই লোকজনকে আটক করে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে কি না- ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারেকে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিষয়টি নিয়ে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দেশ দেন ভারতের সর্বোচ্চ আদালত।

স্থায়ী বন্ধু বা শত্রু নেই, কেবল স্বার্থই স্থায়ী: রাজনাথ সিং

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, স্থায়ী বন্ধু বা শত্রু বলে কেউ নেই, স্থায়ী শুধু স্বার্থ। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান শুল্ক সংকটের প্রেক্ষাপটে শুক্রবার (২৯ আগস্ট) নয়াদিল্লিতে এনডিটিভি আয়োজিত ডিফেন্স সামিট ২০২৫-এ এই মন্তব্য করেন তিনি।

অমিত শাহ’র মাথা কেটে টেবিলে রাখা উচিত: মহুয়া মৈত্র

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ’র মাথা কেটে টেবিলে রাখা উচিত- অনুপ্রবেশ ইস্যুতে এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদ সদস্য মহুয়া মৈত্র। কৃষ্ণনগরের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাট্টা বিলি অনুষ্ঠানে এমন বিতর্কিত মন্তব্য করেন তিনি।

ট্রাম্পের অধিকাংশ শুল্কারোপ অবৈধ: মার্কিন আদালত

যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল আপিল আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জারি করা বেশিরভাগ শুল্ক অবৈধ। এই রায়ের ফলে তার বহুল আলোচিত পররাষ্ট্র ও বাণিজ্যনীতি আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লো।

চীন, রাশিয়া নাকি যুক্তরাষ্ট্র কার মন জোগাবে ভারত?

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ২০২০ সালে তার লেখা ‘দ্য ইন্ডিয়া ওয়ে: স্ট্র্যাটেজিস ফর অ্যান আনসার্টেইন ওয়ার্ল্ড’-এ লিখেছেন, এটা এমন এক সময়, যখন আমাদের দরকার আমেরিকার সঙ্গে সক্রিয় সম্পর্ক, চীনকে সামলানো, ইউরোপকে আকৃষ্ট করা, রাশিয়াকে আশ্বস্ত করা, জাপানকে খেলায় আনা, প্রতিবেশীদের যুক্ত করা এবং সমর্থনের ঐতিহ্যবাহী ক্ষেত্রগুলো প্রসারিত করা।

চীনে পৌঁছেছেন মোদী, সাত বছরে প্রথম সফর

দীর্ঘ সাত বছর পর চীন সফরে গেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জাপানে দুইদিনের সফর শেষ করে চীনের উদ্দেশ্যে রওনায় দেন তিনি। শনিবার (৩০ আগস্ট) দেশটির বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

ইরানে ইসরায়েলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে আটক ৮

ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে টানা ১২ দিনের যুদ্ধে মোসাদের হয়ে তথ্য পাচারের চেষ্টার অভিযোগে আটজনকে গ্রেফতার করেছে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। সংস্থাটি জানিয়েছে, এই ব্যক্তিরা ইরানের সংবেদনশীল স্থানের অবস্থান ও শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের তথ্য ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

পাকিস্তানে বন্যায় বিপর্যস্ত ১৫ লাখেরও মানুষ, আরও বৃষ্টির শঙ্কা

ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে পাকিস্তানের কয়েকটি প্রদেশ। টানা ভারী বর্ষণের পর চেনাব, রবি ও শতদ্রু নদীর পানি একসঙ্গে উপচে পড়ায় তৈরি হয়েছে নজিরবিহীন পরিস্থিতি। এই তিনটি আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি একই সময়ে ফুলে ওঠা পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম। এতে পাঞ্জাব প্রদেশে ২ হাজার ৩০০টিরও গ্রাম প্লাবিত হয়েছে।

আব্বাসসহ ৮০ ফিলিস্তিনি নেতা যেতে পারছেন না জাতিসংঘের সম্মেলনে

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর ফলে আগামী মাসে জাতিসংঘে বিশ্ব নেতাদের একটি সম্মেলনে যেতে পারবেন না তিনি।

ইন্দোনেশিয়ায় প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে বিক্ষোভকারীদের আগুন, নিহত ৩

পার্লামেন্ট সদস্যদের বাড়িভাড়া ও ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ও পুলিশের গাড়িচাপায় এক বাইক রাইডারের মৃত্যু কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া। শুক্র ও শনিবার (৩০ আগস্ট) দেশটির বিভিন্ন প্রদেশে ব্যাপক বিক্ষোভ ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

