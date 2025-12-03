  2. আন্তর্জাতিক

ভারতে ইমামের ঘোষণায় প্রাণে বাঁচলেন ৭ যাত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৯ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
মাওলানা আবদুল বাসিত ও দুর্ঘটনার শিকার গাড়ি/ ছবি : এনডিটিভি

ভারতের আসাম রাজ্যে মুসলিম ইমামের জরুরি সাহায্য ঘোষণার ফলে প্রাণে বেঁচে গেছেন সাত জন। মসজিদের মাইকে ইমামের ঘোষণার ফলে দুর্ঘটনা কবলিত একটি গাড়ি পুকুরে ঢুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়।

ওই ইমামের নাম মাওলানা আবদুল বাসিত। তিনি শ্রীভূমের জামা মসজিদের ইমাম ও মিরাবারি মাদ্রাসার শিক্ষক।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) ভোরে আসামের শ্রীভূম জেলায় একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের পুকুরে পড়ে যায়। গাড়ির ধাক্কার শব্দ শুনে মসজিদের মাইক্রোফোন ব্যবহার করে গ্রামবাসীকে জরুরি অবস্থার কথা জানিয়ে সাহায্য চান বাসিত।
ইমামের ঘোষণার পর মুহূর্তের মধ্যে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়ির সব যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করেন। গ্রামবাসীর সহায়তায় গাড়িতে থাকা সাতজনের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়। দুর্ঘটনার সময় গাড়ির সব জানালা বন্ধ ছিল এবং যাত্রীরা বেশিরভাগই ঘুমিয়ে ছিলেন।

