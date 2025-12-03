মানবাধিকার কমিশনে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কলম্বিয়ান জেলে পরিবারের অভিযোগ দাখিল

মানবাধিকার কমিশনে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কলম্বিয়ান জেলে পরিবারের অভিযোগ দাখিল
ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে সামরিক হামলায় নিহতের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইন্টার-আমেরিকান কমিশন অন হিউম্যান রাইটস (আইএসিএইচআর)–এ আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে কলম্বিয়ার এক জেলের পরিবার।
মানবাধিকার সংগঠনটি জানিয়েছে, মার্কিন এ ধরনের হামলার বিরুদ্ধে দাখিল হওয়া এটি প্রথম অভিযোগ।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার আইনজীবী ড্যান কোভালিক এ অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ১৫ সেপ্টেম্বর কলম্বিয়ার উপকূলবর্তী এলাকায় মার্কিন বাহিনী পরিচালিত এক হামলায় কলম্বিয়ান জেলে আলেহান্দ্রো কাররানসা নিহত হন। তার নৌকায় হামলা চালানোকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
অভিযোগে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথকে হামলার নির্দেশদাতা মূল অপরাধী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তার আদেশেই কাররানসার নৌকাসহ অন্যান্য নৌযানে বোমা হামলা করা হয়। পাশাপাশি এই হামলার ‘অনুমোদন’ দেওয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা হয়েছে।
কাররানসার পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং ভবিষ্যতে এমন হত্যাকাণ্ডের অবসানের দাবি জানিয়েছে আইনজীবী ড্যান কোভালিক। তিনি বলেন, এ ধরনের হত্যাকাণ্ড আন্তর্জাতিক আইন ও মার্কিন আইনের পরিপন্থি। আমরা চাই এগুলো বন্ধ হোক।
মাদক-বিরোধী অভিযানের নামে সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে ক্যারিবিয়ান উপকূলবর্তী জলসীমায় কমপক্ষে ২২টি হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এ হামলাগুলোতে কমপক্ষে ৮৩ জন নিহত হয়েছেন।
মাদকবাহী নৌকায় ‘কাউন্টার-টেরর’ আক্রমণ বলে মার্কিন প্রশাসন দাবি করেছে, এসব নৌকায় ‘মাদক কার্টেল সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র ব্যক্তিরা’ ছিল এবং হামলা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনের সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।
কেএম