ইন্দোনেশিয়ায় অর্থমন্ত্রীর বাসভবনে রাতভর লুটপাট

প্রকাশিত: ০৩:৩৫ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ/ ছবি: এএফপি

ইন্দোনেশিয়ার অর্থমন্ত্রীর বাসভবনে রাতভর লুটপাট চালানো হয়েছে। তার বাসভবনের পাহারায় থাকা সেনা সদস্য এবং এক প্রত্যক্ষদর্শী রোববার বার্তা সংস্থা এএফপিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ার পর বিভিন্ন স্থানে লুটপাটের খবরও পাওয়া গেছে।

আইনপ্রণেতাদের জন্য আর্থিক সুবিধার বিরুদ্ধে একটি সমাবেশে পুলিশের গুলিতে ট্যাক্সি চালক আফান কুর্নিয়াওয়ানের মৃত্যুর পর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম অর্থনীতির দেশটির বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।  

প্রাবোও সুবিয়ান্তোর প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশজুড়ে এটাই সবচেয়ে বড় সহিংস বিক্ষোভের ঘটনা। রাজধানী জাকার্তার পার্শ্ববর্তী শহর দক্ষিণ তাঙ্গেরাং-এ দেশটির অর্থমন্ত্রী শ্রী মুলিয়ানি ইন্দ্রবতীর বাড়িতে রোববার ভোরের দিকে দুই দফা লুটপাট করা হয়েছে বলে প্রতিবেশী ড্যামিয়ানাস রুডলফ উল্লেখ করেছেন।

ড্যামিয়ানাস রুডলফ নামের ৩৪ বছর বয়সী ওই নারী এএফপিকে বলেন, প্রথম দলে দুই থেকে তিনজন করে কয়েক ডজন মোটরসাইকেল আরোহী ছিলেন এবং দ্বিতীয় দলে প্রায় ১৫০ জন ছিলেন।

তিনি বলেন, তারা একটি টেলিভিশন, সাউন্ড সিস্টেম, বসার ঘরের সাজসজ্জা, পোশাক, প্লেট, বাটি লুট করে নিয়ে গেছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আন্তারা দুজন প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ঘটনার সময় শ্রী মুলিয়ানি বাড়ির ভেতরে ছিলেন না।

তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব যিনি একসময় বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং দেশটির তিনজন প্রেসিডেন্টের অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে আরও বেশ কয়েকজন আইনপ্রণেতার বাড়িতেও লুটপাট করা হয়েছে। স্থানীয় গণমাধ্যম এক প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে জানিয়েছে, রোববার ভোরে ন্যাসডেম দলের আরেক রাজনীতিবিদ নাফা উরবাখের বাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়।

এছাড়া শনিবার রাতে আইনপ্রণেতা একো হেনড্রো পূর্ণোমোর বাড়িতে একদল জনতা হামলা চালায়। জাভার যোগকার্তা, বান্দুং, সেমারাং, সুরাবায়া এবং উত্তর সুমাত্রা প্রদেশের মেদানসহ অন্যান্য প্রধান শহরগুলোতেও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে।

