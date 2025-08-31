সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৩১ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ফোর্বস এশিয়ার ১০০ স্টার্টআপের তালিকায় বাংলাদেশের ‘পাঠাও’ ও ‘সম্ভব
বাংলাদেশের স্টার্টআপ জগতের জন্য দারুণ সুখবর! আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাময়িকী ফোর্বসের ‘ফোর্বস এশিয়া ১০০ টু ওয়াচ ২০২৫’ তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশের দুই জনপ্রিয় স্টার্টআপ— ‘পাঠাও’ ও ‘সম্ভব’।
ট্রাম্পের ‘শুল্ক আঘাত’ সামলাতে চীনের কাঁধে ভর করছে ভারত?
ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কের চাপে ভারতের অর্থনীতি যখন টালমাটাল, ঠিক সেই সময় চীনে গেছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
সম্পর্ক বাড়াতে চান মোদী, কী বললেন চীনা প্রেসিডেন্ট?
চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, পারস্পরিক আস্থা, শ্রদ্ধা ও সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নিতে চায় নয়াদিল্লি। এসময় চীনা প্রেসিডেন্ট বলেছেন, চীনের সঙ্গে সম্পর্ককে ‘কৌশলগত’ এবং ‘দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি’ থেকে দেখা উচিত ভারতের।
ট্রাম্পের ‘ট্যারিফ’ আদালতে অবৈধ ঘোষণা, এখন কী হবে?
ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন দেশের ওপর ‘ট্যারিফ’ বা শুল্ক আরোপ করতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে জরুরি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন বলে গত শুক্রবার রায় দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আপিল আদালত।
ভয়েস অব আমেরিকার ৫০০ সাংবাদিককে ছাঁটাই করছে ট্রাম্প প্রশাসন
ফেডারেল অর্থায়নে পরিচালিত বার্তা সংস্থা ভয়েস অব আমেরিকার (ভিওএ) প্রায় ৫০০ কর্মীকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। এই আউটলেটটি বন্ধ করতে এটা ট্রাম্প প্রশাসনের সর্বশেষ পদক্ষেপ। এর আগে সংস্থাটিকে ‘উগ্রপন্থি’ বলে অভিযুক্ত করে হোয়াইট হাউজ।
গাজা সংঘাতে ৯০০ ইসরায়েলি সেনা নিহত
অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলে শনিবার (৩০ আগস্ট) লড়াই চলাকালে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর (আইডিএফ) এক রিজার্ভ সদস্য নিহত হয়েছেন। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, নিহত সৈনিক সার্জেন্ট ফার্স্ট ক্লাস (রিজার্ভ) এরিয়েল লুবলিনার (৩৪)। তিনি চলমান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে নিহত হওয়া ৯০০তম ইসরায়েলি সেনা।
লেবাননে দুই দফা বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
লেবাননে দুই দফা বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। লেবাননের জাতীয় সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, আলি আল-তাহের এবং আপার নাবাতিহতে বিমান হামলা চালানো হয়েছে। সে সময় বিস্ফোরণে আশেপাশের বাড়ি-ঘর কেঁপে উঠেছে।
ভারতের ছাড়া পানিতে ডুবছে পাকিস্তান; নিহত ৩৩, ক্ষতিগ্রস্ত ২০ লাখ মানুষ
পাকিস্তানের পাঞ্জাবে ভয়াবহ বন্যায় এখন পর্যন্ত অন্তত ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ২০ লাখের বেশি মানুষ। প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (পিডিএমএ) মহাপরিচালক ইরফান আলী কাঠিয়া রোববার (৩১ আগস্ট) গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন।
হিটলারের মৃত্যুর পর কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি কার হাতে গেলো?
ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করতেন জার্মান ইহুদি হেরম্যান রথম্যান। ১৯৪৫ সালের সেই সকালটায় ঘুম থেকে উঠে তিনি বুঝতেও পারেননি– কী তথ্য পেতে যাচ্ছেন, আর কত বিশেষ ও অনন্য হয়ে উঠতে যাচ্ছে তার মিশন।
ইউক্রেনের পার্লামেন্টের সাবেক স্পিকারকে গুলি করে হত্যা
ইউক্রেনে আন্দ্রি পারুবি নামের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দেশটির পার্লামেন্টের সাবেক স্পিকার আন্দ্রি পারুবিকে পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর লভিভে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।
ইন্দোনেশিয়ায় অর্থমন্ত্রীর বাসভবনে রাতভর লুটপাট
ইন্দোনেশিয়ার অর্থমন্ত্রীর বাসভবনে রাতভর লুটপাট চালানো হয়েছে। তার বাসভবনের পাহারায় থাকা সেনা সদস্য এবং এক প্রত্যক্ষদর্শী রোববার বার্তা সংস্থা এএফপিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ার পর বিভিন্ন স্থানে লুটপাটের খবরও পাওয়া গেছে।
কেএএ/জিকেএস