ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ

নো ম্যানস ল্যান্ডে ৩৩ দিন, আহত সেনাকে উদ্ধার করলো রোবট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:২৩ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
ইউক্রেনীয় সেনা সদস্য ম্যাকসিম/ ছবি : ইউক্রেন আর্মড ফোর্সেস

চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বলি হয়েছে হাজার হাজার সেনা সদস্য। দুই পক্ষেরই বহু সেনা আহত হয়ে সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়েছেন কিংবা শারীরিক অঙ্গহানির শিকার হয়েছেন। যুদ্ধাহত এমনই এক ইউক্রেনীয় সেনা ম্যাকসিম। রুশ ড্রোন হামলার আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত, ভেজা শরীর নিয়ে ধ্বংস হওয়া একটি ছোট চালকবিহীন সাঁজোয়া যানের ভেতর লুকিয়ে ছিলেন। একাকীত্ব, ক্ল্যান্তি আর চারপাশে সঙ্গীদের লাশ নিয়ে নো ম্যানস ল্যান্ডে ৩৩ দিন কাটিয়েছেন ম্যাকসিম।

সিএনএন-এর তথ্য মতে, ইউক্রেনের ২২তম মেকানাইজড ব্রিগেডের হয়ে ফ্রন্ট লাইনে যুদ্ধ করছিলেন তিনি। তীব্র রুশ ড্রোন হামলায় তার গ্রুপের বেশিরভাগ সদস্য মারা যান। তিনি আহত অবস্থায় বিভিন্নভাবে লুকিয়ে ৩৩ দিন পার করেন। তাকে উদ্ধারে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে ইউক্রেনীয় বাহিনী তবে রুশ ড্রোনের তীক্ষ্ণ নজরদারির কারণে তা সম্ভব হয়নি।

অবশেষে তাকে উদ্ধারে চালকবিহীন রিমোট কন্ট্রোলড সাঁজোয়া রোবট পাঠায় ইউক্রেন। রোবটির নাম দেওয়া হয়েছে মাউলকা। এ রোবটের সাহায্যে তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য সামরিক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

প্রাণে বেঁচে ফিরে ম্যাকসিম সাংবাদিকদের বলেন, আপনি কিছুই দেখতে পান না, জানেন না কোথায় যাচ্ছেন। আমি ভাবছিলাম হয়ত বাঁচব না। ড্রোনের আঘাত লাগবে, বিস্ফোরণ হবে, আমি সেখানেই পড়ে থাকব।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া এ যুদ্ধ বন্ধে ২৮ দফা শান্তি প্রস্তাব দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ প্রস্তাব রাশিয়ার জন্য সুখকর হলেও ইউক্রেনের জন্য পরাজয়ের শামিল। এ ২৮ দফা নিয়ে দুই দেশের প্রতিনিধি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশের নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক হচ্ছে।

