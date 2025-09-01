ভারত পানি ছাড়ায় পাকিস্তানের ৯ জেলায় উচ্চ বন্যা সতর্কতা

ভারত পানি ছাড়ায় পাকিস্তানের ৯ জেলায় উচ্চ বন্যা সতর্কতা
ভারতের হরিকে ও ফিরোজপুর হেডওয়ার্কস থেকে পানি ছাড়ার পর পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের শতদ্রু নদীর জন্য উচ্চ বন্যার সতর্কতা জারি করেছে পাকিস্তানের প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (পিডিএমএ)।
পিডিএমএ সতর্ক করে বলেছে, আগামী দিনগুলোতে নয়টি জেলায় উচ্চ মাত্রার বন্যা হতে পারে। সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে কাসুর, ওকারা, পাকপত্তন এবং বাহাওয়ালনগর। এছাড়া, ভেহরি, লোধরান, বাহাওয়ালপুর, মুলতান এবং মুজাফফরগড়ও এই তালিকায় আছে।
পাকিস্তানের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ভারতীয় হাই কমিশন শতদ্রু নদীতে উচ্চ মাত্রার বন্যার বিষয়ে পাকিস্তানকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে।
মন্ত্রণালয় আরও জানায়, আজ থেকে উচ্চ মাত্রার বন্যার ঝুঁকি রয়েছে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও প্রাদেশিক সরকারগুলোকে সতর্ক করা হয়েছে।
এরই মধ্যে, চেনাব নদীতে পানিরস্তর বেড়ে যাওয়ায় অন্তত ২৫১টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে।
ডেপুটি কমিশনার আলী আকবর ভান্ডার জানিয়েছেন, ত্রিম্মু হেডওয়ার্কসে বন্যার পানিপ্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে ০.৫ কিউসেকের বেশি।
তিনি আরও বলেন, বন্যাকবলিত এলাকায় আটকা পড়া মানুষদের সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে। সেই সঙ্গে বন্যা দুর্গতদের জন্য খাদ্য ও পশুর খাবারও সরবরাহ করা হচ্ছে।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম