বিশেষ ট্রেনে চীন যাচ্ছেন কিম জং উন
উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন একটি বিশেষ ট্রেনে করে চীনের বেইজিংয়ের উদ্দেশে পিয়ংইয়ং ছেড়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের স্মরণে আয়োজিত সামরিক কুচকাওয়াজে যোগ দিতে তিনি এই সফরে যাচ্ছেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম ইয়োনহাপ জানায়, উত্তর কোরীয় নেতা সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে একটি বিশেষ ট্রেনে করে পিয়ংইয়ং ত্যাগ করেছেন।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও এই কুচকাওয়াজে উপস্থিত থাকবেন।
দক্ষিণ কোরিয়ার একত্রীকরণ মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা গণমাধ্যমের এই প্রতিবেদনগুলো নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থাও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।
বিশ্লেষকদের মতে, কিম এই অনুষ্ঠানের ফাঁকে শি এবং পুতিনের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
সিউল-ভিত্তিক গবেষণা কেন্দ্র সেজং ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রেসিডেন্ট চেয়ং সিওং-চাং বলেন, তার দাদা কিম ইল সুং অনেক কূটনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিলেও কিম জং উন এবং তার বাবা কিম জং ইল এমন কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেননি যেখানে অনেক নেতা উপস্থিত ছিলেন।
চেয়ং বলেন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সাম্প্রতিক শীর্ষ সম্মেলনের পর কিম জং উন বেইজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার করতে চাইছেন বলে মনে হচ্ছে।
একত্রীকরণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়া তাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির স্পিকার উ ওন-শিককে চীনা অনুষ্ঠানে পাঠাবে।
