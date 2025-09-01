গাড়ির বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা, শেয়ার বাজারে পতন দেখছে বিওয়াইডি

গাড়ির বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা, শেয়ার বাজারে পতন দেখছে বিওয়াইডি
চীনের সর্ববৃহৎ বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা বিওয়াইডি এর মার্কেট শেয়ার ৮ শতাংশ কমেছে। এছাড়াও গত এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে কম্পানিটির মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে নয়শ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৩০ শতাংশ কম।
গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে কোম্পানিগুলোর ডিসকাউন্ট, সুদ বিহীন গাড়ির ঋণ, অতিরিক্ত মার্কেটিং এবং ডিলারদের ভর্তুকি দেওয়ার কারণে এই দরপতন হয়েছে বলে বিওয়াইডি এর বরাত দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম বিবিসি।
ইলেকট্রিক গাড়ি নির্মাণে মার্কিন কোম্পানি টেসলাসহ চীনের নিও এবং এক্সপেং কোম্পানির নির্মিত গাড়ির দামের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগীতার কারণে বিওয়াইডি এর লভ্যাংশ কমেছে বলে জানানো হয়েছে।
বিওয়াইডি এই বছর বিশ্বব্যাপী ৫.৫ মিলিয়ন গাড়ি বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করলেও জুলাইয়ের শেষ নাগাদ মাত্র ২.৪৯ মিলিয়ন গাড়ি বিক্রি করেছে।
চীনের শিল্প মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, গত দুই বছরে চীনে ইলেক্ট্রিক গাড়ির দাম গড়ে প্রায় ১৯ শতাংশ কমেছে। বর্তমানে একটি ইলেট্রিক গাড়ি কিনতে খরচ হচ্ছে প্রায় ২৩ হাজার ডলার।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ইউরোপ এশিয়াতে গ্রাহকদের মধ্যে ইলেকট্রিক গাড়ির বেশ চাহিদা রয়েছে। ইলেকট্রিক গাড়ি নির্মাণে টেসলা বেশ সুনাম অর্জন করলেও বার্ষিক আয়ের বিবেচনায় ২০২৪ সালে টেসলাকে পেছনে ফেলেছে বিওয়াইডি।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম