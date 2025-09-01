  2. আন্তর্জাতিক

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প: অনেক পরিবার হারিয়েছে অর্ধেকের বেশি সদস্য

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:২৭ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বহু ঘরবাড়ি/ ছবি: টোলো নিউজ

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্পে আট শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন প্রায় ২ হাজার ৫০০ মানুষ। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলনে জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, উদ্ধার অভিযান চলমান থাকায় এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

রোববার (৩১ আগস্ট) স্থানীয় সময় রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে আঘাত হানে ছয় মাত্রার এ ভূকম্পন। এর কেন্দ্রস্থল ছিল জালালাবাদ শহর থেকে প্রায় ২৭ কিলোমিটার দূরে এবং গভীরতা ছিল মাত্র আট কিলোমিটার। ভূমিকম্পের পর একাধিক আফটারশক অনুভূত হয়, যা আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে তোলে।

ভূমিকম্পে বেঁচে ফেরা মানুষেরা এখন চিকিৎসা নিচ্ছেন। দেশটির আরটিএ সম্প্রচারমাধ্যম তাদের কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছে।

কুনার প্রদেশের একটি ছোট গ্রামের বাসিন্দা মুহাম্মদ আজম বলেন, তিনি তার এক ছেলে, তিন মেয়ে এবং আরও কয়েকজন আত্মীয়কে হারিয়েছেন।

তিনি জানান, যখন ভূমিকম্প আঘাত হানে, তখন ছাদ ধসে পড়ে। আমরা মাত্র দুজন সেখান থেকে পালাতে পেরেছিলাম।

আরেকজন বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি বলেন, বাড়ি ধসে পড়ার সময় তিনি রাস্তায় পালিয়ে আসেন। এ সময় তিনি বাড়ির ভেতর আটকা পড়া তার পরিবারের সদস্যদের উদ্ধারের জন্য আকুতি শুনতে পাচ্ছিলেন।

ওই ব্যক্তি বলেন, আমরা প্রথমে বাচ্চাদের টেনে বের করি এবং তারপর অন্যদের মাটি ও ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে বের করতে সক্ষম হই। এই দুর্যোগে অনেক পরিবার তাদের অর্ধেক সদস্যকে হারিয়েছে।

সূত্র: আল-জাজিরা

এমএসএম

