পুতিনের সঙ্গে ইরানের প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ
চীনে এক আঞ্চলিক সম্মেলনের ফাঁকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ক্রেমলিন এমন তথ্য জানিয়েছে।
ধারণা করা হচ্ছে, দুই নেতা ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেছেন। গত সপ্তাহে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং জার্মানি ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তি মেনে না চলার অভিযোগে তেহরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা পুনরায় আরোপের কথা বলার পর রাশিয়া প্রকাশ্যে তার মিত্র ইরানের প্রতি সমর্থন জানায়।
এই তিনটি ইউরোপীয় দেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে তেহরানকে সতর্ক করে আসছিল যে, ২০১৫ সালের পরমাণু চুক্তিটি আগামী অক্টোবরে শেষ হয়ে যাবে এবং তখন জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞাগুলো পুনরায় কার্যকর হতে পারে।
দেশগুলো তেহরানকে ২০১৫ সালের পরমাণু চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করেছে। এই চুক্তির মাধ্যমে ইরান তাদের পরমাণু কর্মসূচি সীমিত করতে সম্মত হয়েছিল, যার বিনিময়ে তাদের অর্থনীতির ওপর থেকে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছিল।
এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চীনের তিয়ানজিনে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে একই গাড়িতে করে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের স্থানে যান।
মোদী তার এক্স (আগের টুইটার) অ্যাকাউন্টে রুশ নেতার সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, এসসিও শীর্ষ সম্মেলনের কার্যক্রম শেষে প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং আমি আমাদের দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের স্থানে একসঙ্গে ভ্রমণ করেছি। তার সঙ্গে কথোপকথন সবসময়ই গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হয়।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম