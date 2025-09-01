সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
হুহু করে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা, প্রাণহানি ৮০০ ছাড়ালো
আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা আরও বেড়েছে। তালেবান সরকারের মুখপাত্র মৌলভী জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানিয়েছেন, সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী কুনার ও নানগারহার প্রদেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত ৮০০ জনে।
পাকিস্তানে হেলিকপ্টার বিধ্বস্তে নিহত ৫
পাকিস্তানে একটি সরকারি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে পাঁচজন নিহত হয়েছে। স্থানীয় সময় সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দেশটির উত্তরাঞ্চলে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় এক পুলিশ কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। খবর এএফপির।
‘ধ্বংসস্তূপে আটকা বহু মানুষ, মরদেহ সরানোরও লোক নেই’
আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮০০ ছাড়িয়েছে। তালেবান সরকারের মুখপাত্র মৌলভী জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানিয়েছেন, আহত হয়েছেন প্রায় ২ হাজার ৫০০ মানুষ। তিনি বলেন, উদ্ধার অভিযান চলমান থাকায় সংখ্যাটি আরও বাড়তে পারে।
ভারত পানি ছাড়ায় পাকিস্তানের ৯ জেলায় উচ্চ বন্যা সতর্কতা
ভারতের হরিকে ও ফিরোজপুর হেডওয়ার্কস থেকে পানি ছাড়ার পর পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের শতদ্রু নদীর জন্য উচ্চ বন্যার সতর্কতা জারি করেছে পাকিস্তানের প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (পিডিএমএ)।
বিশেষ ট্রেনে চীন যাচ্ছেন কিম জং উন
উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন একটি বিশেষ ট্রেনে করে চীনের বেইজিংয়ের উদ্দেশে পিয়ংইয়ং ছেড়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের স্মরণে আয়োজিত সামরিক কুচকাওয়াজে যোগ দিতে তিনি এই সফরে যাচ্ছেন।
‘ভারতের জনগণের মূল্যে ব্রাহ্মণরা মুনাফা কামাচ্ছে’
ভারত এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করে আবারও আক্রমণাত্মক বক্তব্য দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো। তিনি বলেছেন, মোদী একজন ভালো নেতা। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে বিশ্বের সব থেকে বড় গণতন্ত্রের নেতা হয়েও তিনি কেন পুতিন আর শি জিনপিংয়ের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন।
দমন-পীড়নের ভয় উপেক্ষা করে জড়ো হচ্ছে শিক্ষার্থীরা
ইন্দোনেশিয়ার বড় শহরগুলোতে শত শত শিক্ষার্থী জড়ো হয়েছেন। দেশটিতে এরই মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা ও সহিংসতায় আটজনের মৃত্যু হয়েছে। দুই দশকের মধ্যে এটি দেশটির সবচেয়ে ভয়াবহ সহিংসতা। এরপরও দমন-পীড়নের ভয় উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে নেমেছে।
মোদীর সঙ্গে একই গাড়িতে চড়তে চেয়েছেন পুতিন
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চীনের তিয়ানজিনে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে একই গাড়িতে করে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের স্থানে যান।
গাড়ির বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা, শেয়ার বাজারে পতন দেখছে বিওয়াইডি
চীনের সর্ববৃহৎ বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা বিওয়াইডি এর মার্কেট শেয়ার ৮ শতাংশ কমেছে। এছাড়াও গত এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে কম্পানিটির মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে নয়শ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৩০ শতাংশ কম।
পুতিনের সঙ্গে ইরানের প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ
চীনে এক আঞ্চলিক সম্মেলনের ফাঁকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ক্রেমলিন এমন তথ্য জানিয়েছে।
এমএসএম/এএসএম