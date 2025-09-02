  2. আন্তর্জাতিক

যুক্তরাজ্যে যৌন অপরাধে ভারতীয়রা শীর্ষে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৮ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সেন্ট্রাল লন্ডন। ছবি: এএফপি

যুক্তরাজ্যের বিচার মন্ত্রণালয়ের নতুন তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সাল থেকে দেশটিতে যৌন অপরাধের দায়ে দণ্ডিত হওয়া বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে।

২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে এই ধরনের অপরাধের দায়ে ভারতীয়দের দণ্ডিত হওয়ার হার ২৫৭ শতাংশ বেড়েছে। ২০২১ সালে যেখানে ২৮টি মামলা ছিল, তা বেড়ে ২০২৪ সালে ১০০টিতে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে নাইজেরিয়ার নাগরিকদের দণ্ডিত হওয়ার হার ১৬৬ শতাংশ এবং ইরাকিদের ক্ষেত্রে ১৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিচার মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, এই পরিসংখ্যানগুলো অপরাধীর সংখ্যা নয়, বরং সাজা ঘোষণার ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত।

এছাড়াও গুরুতর অপরাধের জন্য দণ্ডিত হওয়ার ক্ষেত্রেও বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে ভারতীয়রা তৃতীয় সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে। ২০২১ সালে ২৭৩টি ঘটনা থেকে বেড়ে ২০২৪ সালে তা ৫৮৮টিতে পৌঁছেছে, যা ১১৫ শতাংশের বৃদ্ধি। গুরুতর অপরাধে আলজেরিয়ান এবং মিশরীয়দের দণ্ডিত হওয়ার হার বেশি বেড়েছে।

এদিকে যুক্তরাজ্যের হোম অফিসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ২৯৩ জন ভারতীয় নাগরিক ছোট নৌকায় করে অবৈধভাবে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছে এবং ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে এই সংখ্যা ছিল ২০৬। এত কিছুর পরেও, অবৈধ অভিবাসনের ক্ষেত্রে ভারতীয়রা একটি ছোট অংশ। আফগানিস্তান, ইরান এবং সিরিয়া থেকে আসা নাগরিকরা এই ক্ষেত্রে বৃহত্তম গোষ্ঠী।

২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত, যুক্তরাজ্যের বন্দরগুলোতে অবৈধভাবে প্রবেশ করা বিদেশি অভিবাসীদের ১৫ শতাংশ ছিল ভারতীয়।

আইনি অভিবাসনের ক্ষেত্রেও ভারতীয়দের হার বেশি দেখা গেছে। যুক্তরাজ্যে নাগরিকত্ব পাওয়া বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠী হলো ভারতীয়রা। এছাড়াও, ওয়ার্ক এবং ট্যুরিস্ট ভিসার ক্ষেত্রে তারা সর্বোচ্চ এবং স্টাডি ভিসার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম গোষ্ঠী।

বিচার মন্ত্রণালয়ের তথ্য আরও দেখায় যে, গত চার বছরে যুক্তরাজ্যে সব বিদেশি নাগরিকদের দ্বারা সংঘটিত যৌন অপরাধের সংখ্যা ৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছর ধর্ষণসহ যৌন অপরাধের এক-সপ্তমাংশ ঘটনায় বিদেশি নাগরিকরা জড়িত ছিল। এর বিপরীতে, ব্রিটিশ নাগরিকদের মধ্যে একই সময়ে এই অপরাধের সংখ্যা ৩৯.৩ শতাংশ বেড়েছে।

সূত্র: এনডিটিভি, জিও নিউজ

এমএসএম

