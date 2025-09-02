পাকিস্তানে টিকটক তারকাকে অপহরণচেষ্টার অভিযোগে একজন গ্রেফতার
ইসলামাবাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তারকা সামিয়া হিজাব অভিযোগ করেছেন যে, তার বাড়ির বাইরে এক ব্যক্তি তাকে অপহরণের চেষ্টা করেছে। এই ঘটনার পর পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত অপহরণকারীকে গ্রেফতার করে।
ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে হিজাব জানান, লাহোরের হাসান জাহিদ নামের এক ব্যক্তি তাকে কয়েক মাস ধরে হুমকি ও বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে হয়রানি করছিল। তিনি দাবি করেন যে, অভিযুক্ত তার বাড়ির বাইরে এসে তার মোবাইল কেড়ে নেয় এবং তাকে জোর করে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করে।
হিজাব বলেন, আমার মা অসুস্থ ছিলেন, আমার ভাই বাড়িতে ছিল না। যখন আমি বাইরে আসি, সে আমার মোবাইল ছিনিয়ে নেয় এবং আমাকেও জোর করে ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা করে।
টিকটক তারকা সানার সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডকে স্মরণ করে হিজাব বলেন, সানা বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কারণেই নিহত হন। হিজাব বলেন, এর আগে আমার বন্ধু সানা একই কারণে – বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য নিহত হয়েছেন। আমি সানা হতে চাই না।
টিকটকে জনপ্রিয় সামিয়া হিজাব ইসলামাবাদ পুলিশের মহাপরিদর্শক সৈয়দ আলী নাসির রিজভির কাছে নিরাপত্তা চেয়েছেন। একই সঙ্গে অভিযোগ দ্রুত নথিভুক্ত করার জন্য এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ায় তিনি পুলিশের প্রশংসা করেন।
পরবর্তী একটি ভিডিওতে তিনি নিশ্চিত করেন যে, তার শারীরিক পরীক্ষা হয়েছে, যেখানে শারীরিক আক্রমণের প্রমাণ মিলেছে। তিনি আরও বলেন, অভিযুক্তের কাছ থেকে নতুন করে প্রাণনাশের হুমকি পাওয়ার পর তার বাড়ির বাইরে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
হিজাব জানান, অভিযুক্তকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি ইসলামাবাদ আইজি এবং শফিকত ও ইসহাক নামের দুই এসএইচও-কে (থানা প্রধান) তাদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ওই পশুটি ভেবেছিল যে সে আমাকে অপহরণ করতে পারে, জোর করে বিয়ে করতে পারে এবং কিছুই হবে না। তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে।
অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে হিজাব আদালতকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম