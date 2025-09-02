  2. আন্তর্জাতিক

অধিবেশন বর্জন ও পার্লামেন্টের বাইরে প্রতিবাদ সমাবেশ করবে পিটিআই

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:১৯ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পাকিস্তানের পার্লামেন্ট হাউজ। ছবি: এএফপি (ফাইল)

সংসদের একাধিক কমিটি থেকে পদত্যাগের পর পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) এবার জাতীয় পরিষদের (এনএ) অধিবেশন বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মঙ্গলবার দ্য নিউজ এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের নির্দেশে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে দলের সদস্যরা পার্লামেন্ট হাউজের বাইরে জড়ো হয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ করবে।

৯ মে-এর দাঙ্গাসংশ্লিষ্ট মামলায় আদালত থেকে সাজা পাওয়ার পর জাতীয় পরিষদ ও সিনেটের সাবেক বিরোধীদলীয় নেতা ওমর আইয়ুব এবং শিবলি ফারাজসহ পিটিআইয়ের বেশ কয়েকজন আইনপ্রণেতাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। এই পটভূমিতেই দলটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে,।

এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে পিটিআই চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার গোহার আলী খান বলেন, সংসদীয় দলের সদস্যরা এই সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং এখন তারা পার্লামেন্ট হাউজের বাইরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশ করবে।

পিটিআইয়ের আইনপ্রণেতাদের অযোগ্য ঘোষণার প্রসঙ্গে গোহার দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের সদস্যদের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে এবং আমাদের কথা বলারও সুযোগ দেওয়া হয়নি। এমনকি আমরা যখন স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে চেয়েছিলাম, তখনও তারা আমাদের অনুমতি দেয়নি।

পিটিআই চেয়ারম্যান আরও যোগ করেন, আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে বিধানসভা অধিবেশনে আমাদের দাবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমাদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে পিটিআইয়ের তথ্য সচিব ওয়াকাস আকরাম এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেন। তবে, দলের আইনপ্রণেতারা অধিবেশন থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকবেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, সদস্যরা প্রতিটি বৈঠকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য উপস্থিত থাকবেন এবং তারপর প্রতিবাদ জানাতে বাইরে বেরিয়ে আসবেন।

তিনি বলেন, আমাদের সদস্যরা পার্লামেন্টের বাইরে একটি সমাবেশ করবে।

সূত্র: জিও নিউজ

এমএসএম

