সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
গাজায় অনাহারে ৩৪৮ জনের মৃত্যু, নিহত ৬৩৫০০ ছাড়ালো
গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর ভয়াবহ আগ্রাসন নিহতের সংখ্যা ৬৩ হাজার ৫০০ ছাড়িয়ে গেছে। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকালে নতুন করে আরও ১৭ জনকে ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়েছে যাদের মধ্যে ছয়জনই ত্রাণের অপেক্ষায় ছিলেন।
আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে বাড়ছে লাশের সারি, ১৪০০ ছাড়ালো প্রাণহানি
আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে আঘাত হানা শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানিয়েছেন, কেবল কুনার প্রদেশেই অন্তত ১ হাজার ৪১১ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৩ হাজার ১২৪ জন। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে অন্তত ৫ হাজার ৪০০ বাড়ি।
আফগানিস্তানে ভূমিকম্প/ ২৪ ঘণ্টা পরও পৌঁছায়নি সাহায্য, ধ্বংসস্তূপে আটকা বহু মানুষ
আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে আঘাত হানা ভয়াবহ ভূমিকম্পের একদিন পরও দুর্গত এলাকায় পৌঁছায়নি পর্যাপ্ত সাহায্য। কুনার প্রদেশের ঘাজিয়াবাদ গ্রাম কার্যত পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। সেখানে ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো আটকা পড়ে আছে বহু মানুষ।
আফগানিস্তানে ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেই ফের ভূমিকম্প, সাহায্য পাঠাচ্ছে বিভিন্ন দেশ
আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আবারও ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকালে ৫ দশমিক ২ মাত্রার নতুন ভূমিকম্প আঘাত হানে। ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল ১০ কিলোমিটার গভীরে।
ট্রাম্পের শুল্কে টালমাটাল ভারতের অর্থনীতি, রুপির দরে সর্বনিম্ন রেকর্ড
ভারতীয় পণ্য আমদানিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপ করা ৫০ শতাংশ শুল্কের আঘাতে টালমাটাল হয়ে উঠেছে ভারতের অর্থনীতি। নিজেদের বৃহত্তম রপ্তানি বাজার হুমকির মুখে পড়ায় তার প্রভাব পড়েছে ভারতের মুদ্রা ও শেয়ারবাজার উভয়ের ওপরেই। এরই মধ্যে রেকর্ড সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গেছে ভারতীয় রুপির দর।
বিশ্ববাজারে সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায়, কমেছে ডলারের মূল্য
বিশ্ববাজারে সোনার দাম নতুন রেকর্ড গড়েছে। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) প্রতি আউন্স সোনার দাম ৩ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়। বিশ্লেষকরা বলছেন, মার্কিন ডলার দুর্বল হওয়া ও সেপ্টেম্বরে ফেডারেল রিজার্ভের সুদহার কমানোর সম্ভাবনা এই মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ।
বিশ্বে ১০০ কোটির বেশি মানুষ মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত: ডব্লিউএইচও
বিশ্বজুড়ে ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সংস্থাটি জানায়, বিশ্বে প্রতি ১০০ মৃত্যুর মধ্যে একটি হলো আত্মহত্যাজনিত, যা মূলত তরুণদের মধ্যে বেড়ে চলা মানসিক স্বাস্থ্য সংকটের ভয়াবহ চিত্রকে তুলে ধরছে।
গাজা যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে ইসরায়েলি চিকিৎসকদের সড়ক অবরোধ
গাজা যুদ্ধ বন্ধে চুক্তি করার আহ্বান জানিয়ে সড়ক অবরোধ করেছেন ইসরায়েলি চিকিৎসকরা। হামাসের কাছ থেকে বন্দীদের ফিরিয়ে আনা এবং গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য একটি বিস্তৃত চুক্তির দাবি জানিয়ে তেল আবিবের একটি প্রধান সড়ক অবরোধ করেন তারা। খবর আল জাজিরার।
যুক্তরাজ্যে যৌন অপরাধে ভারতীয়রা শীর্ষে
যুক্তরাজ্যের বিচার মন্ত্রণালয়ের নতুন তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সাল থেকে দেশটিতে যৌন অপরাধের দায়ে দণ্ডিত হওয়া বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে।
সহকর্মীর সঙ্গে গোপন সম্পর্ক, নেসলে সিইও বরখাস্ত
বিশ্বখ্যাত খাদ্যপণ্য নির্মাতা নেসলে হঠাৎ করেই তাদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) লরা ফ্রেইক্সকে বরখাস্ত করেছে। কারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, তিনি এক সহকর্মীর সঙ্গে গোপন রোমান্টিক সম্পর্কের বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন, যা কোম্পানির আচরণবিধির লঙ্ঘন।
কেএএ/এএসএম