ফ্রান্সে ৫ জনকে ছুরিকাঘাতের পর পুলিশের গুলিতে নিহত হামলাকারী
ফ্রান্সে এক হোটেলে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটেছে। এতে ওই হোটেলের ম্যানেজার এবং তার ছেলেসহ মোট পাঁচজন আহত হন। পরে হামলাকারী পুলিশের গুলিতে নিহত হন। ওই ব্যক্তি তিউনিশিয়ার নাগরিক বলে জানিয়েছে দেশটির পুলিশ।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর মার্শেইয়ে স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটে এই ঘটনা ঘটে। শহরটির প্রসিকিউটর জানান, তিউনিশিয়ান ওই ব্যক্তি দুটি ছুরি ও একটি ক্রোবার দিয়ে হামলা চালান। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। খরব রয়টার্সের।
প্রসিকিউটর নিকোলাস ব্রেসন আরও জানান, হামলাকারী ফ্রান্সের বৈধ অভিবাসী ছিলেন। তবে, তাকে ভাড়া পরিশোধ না করার কারণে তার হোটেল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।
এএমএ