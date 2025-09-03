চটেছেন ট্রাম্প
কিম এবং পুতিনকে পাশে নিয়ে শি জিনপিং বললেন চীন ‘অপ্রতিরোধ্য’
চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে বুধবার বিশাল সামরিক প্যারেডের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে অংশ নিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।
সে সময় অভূতপূর্ব এক দৃশ্য চোখে পড়ে। তিয়ানমেন স্কয়ারে কিম এবং পুতিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গল্প করতে করতে রেড কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন শি জিনপিং।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি শির জন্য চীনের সামরিক সক্ষমতার প্রদর্শনের এবং মিত্র দেশগুলোকে একত্রিত করে বাকি বিশ্বকে একটি বার্তা দেওয়ার জন্য একটি অসাধারণ অনুষ্ঠান হিসেবেই দেখা হচ্ছে।
কুচকাওয়াজের পর প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে বিশ্ব এখনও ‘শান্তি অথবা যুদ্ধের বিকল্পের মুখোমুখি’। এমন পরিস্থিতিতে চীন ‘অপ্রতিরোধ্য’ বলে উল্লেখ করেন তিনি।
এই সামরিক মহড়ায় ২০ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ পাল্লার বিশাল নতুন আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শন করেছে চীন।
তবে চীনের এই সামরিক মহড়ায় চটেছেন ট্রাম্প। এই তিন নেতা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি।
শি জিনপিংকে উদ্দেশ্য করে ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে লিখেছেন, ভ্লাদিমির পুতিন এবং কিম জং উনকে আমার উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাই, কারণ আপনারা আমেরিকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন।
বেইজিংয়ে যে সামরিক প্যারেডের আয়োজন করা হয়েছে, সেটার মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক, সামরিক এবং কূটনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতে চাইছে চীন। স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হচ্ছে, যে কোনো দ্বন্দ্বে যুক্তরাষ্ট্রকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা আছে বেজিংয়ের। ওই সামরিক প্যারেডে অবশ্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যোগ দেননি। বিষয়টি থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছেন তিনি।
টিটিএন